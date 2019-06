Šahistke v predzadnjem krogu premagale Švico, Slovenci neodločeno z Nemci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenske šahistke so v osmem, predzadnjem krogu srednjeevropskega pokala, ki se končuje v Radencih, dosegla zmago proti Češki z 2,5:1,5, slovenski šahisti pa so igrali neodločeno 2:2 z Nemčijo. Slovenke so pete z možnostjo, da stopijo na zmagovalni oder, šahisti pa so s šestimi točkami deveti, predzadnji.

Lara Janželj in Nuša Hercog sta z belimi figurami dosegli prednost in zanesljivo osvojili točki. Zala Urh je po napaki v otvoritvi zašla v slabši položaj in izgubila. Zadnja je končala Laura Unuk, ki je remizirala po velikem boju.

V dvoboju Slovencev in Nemcev ni bilo nobenega remija. Celi točki sta osvojila Tim Janželj in Jan Šubelj, medtem ko sta Matej Šebenik in Boris Markoja izgubila.

Slovenke bodo v torek, zadnji dan tekmovanja, igrale s Hrvaško in še imajo možnost, da osvojijo tretje mesto. Francija je na čelu lestvice z 11 točkami, kolikor jih ima tudi Hrvaška, ki je druga. Tretja Madžarka ima devet točk, s po osmimi točkami pa od četrtega do šestega mesta sledijo Italijanke, Slovenke in Čehinje.

Domači šahisti se bodo v zadnjem dvoboju pomerili s Čehi. Ti so na čelu lestvice z 11 točkami, kolikor jih imajo na drugem mestu tudi Avstrijci, s po 10 točkami so na tretjem in četrtem mestu Madžari in Slovaki.

Sledijo tri ekipe s po sedmimi točkami, Nemčija, Švica in Francija, osma Italija ima točko manj tako kot Slovenija, zadnja Hrvaška ima pet točk.

Preberite še: