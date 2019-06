Polovičen slovenski uspeh v Radencih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Laura Unuk (na sliki) in Lara Janželj sta zanesljivo zmagali. Foto: Vid Ponikvar

Slovenski ekipi sta v sedmem krogu srednjeevropskega pokala v šahu dosegli polovičen izkupiček. Slovenske šahistke so bile boljša od Slovakinj s 3:1. Šahisti, ki so nastopili brez prvega igralca Mateja Šebenika, pa so izgubili z 1,5:2,5 proti Avstriji.