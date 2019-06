Slovenski šahisti in šahistke ugnali Madžare

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 6. krogu srednjeevropskega pokala, ki poteka v Radencih, sta slovenski reprezentanci zabeležili zmagi proti madžarskima ekipama. Šahistke so zmagala s 3:1, šahisti pa z 2,5:1,5.

Slovenci so sedaj s petimi točkami sedmi med desetimi ekipami, vodijo Čehi pred Avstrijci, oboji imajo po devet točk. Tudi Slovenke so sedme (4), med devetimi reprezentancami vodijo Francozinje (11) pred Hrvaško (9).

Nekdanja mladinska svetovna prvakinja Laura Unuk je na prvi šahovnici remizirala. V ostalih partijah je po pozicijah kazalo na minimalno zmago Madžark. A prišlo je do preobrata v slovensko korist. Lara Janželj in Nuša Hercog sta se rešili iz slabših položajev in dosegli odločilni točki, medtem, ko je Zala Urh remizirala v najdaljši partiji dneva.

Pri članih se je izkazal Boris Markoja, ki je že po otvoritvi nadigral nasprotnika in zanesljivo zmagal. Po zanimivih bojih so remije dosegli Matej Šebenik, Tim Janželj in Jan Šubelj, kar je zadostovalo za ekipni uspeh.

