V Radencih poraza šahistov in šahistk

Obe slovenski ekipi sta ostali brez točk. Slovenske šahistke so bile proti Italijankam blizu zmage, a je dobljen položaj zapravila Laura Unuk in le remizirala. Podobno se je zgodilo še Lari Janželj, ki je na koncu izgubila. Zala Urh je remizirala, najmlajša v ekipi Larisa Kuhar pa izgubila.

Slovenski šahisti so doživeli hud poraz proti Švicarjem. Remiziral je le Matej Šebenik, Žan Tomazini, Tim Janželj in Jan Šubelj pa so izgubili.

