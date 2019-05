Remi šahistk, poraz slovenskih šahistov

Slovenci so z eno točko deveti, predzadnji, za njimi je le Švica. Slovenke so si priborile prvo točko in so na lestvici osme, predzadnje. Za njimi so Slovakinje, ki so še brez točke, na čelu pa so edine s popolnim izkupičkom šestih točk Francozinje.

Lara Janželj je remizirala s črnimi figurami, Zali Urh je po otvoritvi kazalo dobro, v nadaljevanju je zašla v slabšo pozicijo in izgubila. Nuša Hercog je v ostri partiji izkoristila veliko napako nasprotnice in priborila celo točko. Dvoboj se je odločal na prvi šahovnici, kjer je imela Laura Unuk prednost v končnici. V zadnjem delu partije se je tehtnica prevesila na stran Avstrijke, a je slovenska igralka uspela rešiti pol točke.

V moški reprezentanci je ponovno blestel Jan Šubelj in zabeležil tretjo zaporedno zmago. Remiziral je Matej Šebenik, ki je imel priložnost za celo točko, a je ni izkoristil. Izgubila sta Žan Tomazini in Tim Janželj. V srednji igri nista izbrala pravega načrta in zašla v nerešljive težave.

Preberite še: