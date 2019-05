Šahisti na srednjeevropskem pokalu v Radencih prvič zmagali

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska moška reprezentanca je na srednjeevropskem pokalu v šahu, ki potekal v Radencih, v četrtem krogu prvič zmagala. Z 2,5:1,5 so Slovenci premagali Hrvate in so s tremi točkami na lestvici desetih ekip osmi. Slovenske šahistke so igrala 2:2 s Švico ter so med devetimi ekipami z dvema točkama sedme.

Med slovenskimi šahisti je spet blestel Jan Šubelj, ki je dosegel že četrto zmago. Izkazal se je tudi Tim Janželj, ki je nadigral nasprotnika in zanesljivo realiziral prednost. S črnimi figurami je izgubil Boris Markoja. Matej Šebenik ni izkoristil dobljene pozicije. Ostal je celo brez kmeta, a v končnici uspel remizirati.

Slovenke so v dvoboju s Švico povedle po prepričljivi zmagi Lare Janželj. Nuša Hercog je zašla v slab položaj in morala priznati premoč tekmici. Žal je Larisa Kuhar v dobljeni poziciji naredila napako in izgubila. Zmagala je tudi Laura Unuk, ki je izkoristila napako nasprotnice v končnici.

V moški konkurenci sta na prvih dveh mestih Slovaška in Avstrija s po šestimi točkami. Francozinje so na čelu med šahistkami in imajo edine vseh osem možnih točk, s sedmimi je druga Hrvaška.