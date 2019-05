Markoja in Rozmanova državna prvaka v šahu

Boris Markoja in Monika Rozman sta na državnem prvenstvu, ki je v Radencih potekalo od 27. aprila, postala slovenska prvaka v šahu. O naslovih so odločale partije zadnjega dneva. Markoja je v devetem krogu s črnimi figurami remiziral z Lukom Šolmajerjem in osvojil 7,5 točke.

Enaindvajsetletni Markoja iz Turnišča v Prekmurju je tako ubranil naslov. Pol točke za njim sta zaostala Tim Janželj in velemojster Matej Šebenik, prvi nosilec 29. DP v šahu.

V ženski konkurenci sta se v zadnjem krogu v neposrednem obračunu za prvo mesto pomerili branilka naslova Lara Janželj in Kranjčanka Rozmanova. Slednja je imela prednost začetne poteze in je bele figure vodila do remija. S tem je zadržala pol točke prednosti, ki jo je imela pred lansko prvakinjo in prvo nosilko pred zadnjim krogom.

Na tretje mesto se je zavihtela 17-letna Zala Urh, ki je z belimi figurami v svoji zadnji partiji DP ugnala Vesno Mihelič in s tem ponovila lansko presenetljivo tretje mesto, ko je bila najslabše rangirana med desetimi nastopajočimi.

Janželjevima na koncu po vodstvu pred zadnjo tretjino DP ni uspelo, da bi osvojila naslova; prvič v zgodovini DP bi se zgodilo, da bi prvaka postala brat in sestra.

DP je potekalo v Radencih, kjer bo od 26. maja do 4. junija letos še srednjeevropski ekipni pokal kot uvod v dva velika šahovska dogodka v Sloveniji leta 2020 in 2021, ki bosta na Bledu. Najprej bo prihodnje leto na programu posamično člansko evropsko prvenstvo, naslednje leto pa še ekipno člansko EP.

