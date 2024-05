Azerbajdžanec zmagal v Ljubljani, Jan Šubelj in Teja Vidic sta državna prvaka

Tako kot Gadimbajli, ki se je na prvo mesto povzpel v sedmem krogu, je 7,5 točke osvojil tudi Indijec A Ra Harikrishnan in bil drugi. Za Šubljem, za konec je z belimi figurami premagal Maksima Groškova (Tajfun Ljubljana), je bil prav tako s sedmimi točkami četrti in drugi za DP slovenski mednarodni mojster Domen Tisaj (Celjski ŠK).

Slednji je v zadnji partiji s črnimi figurami iztržil neodločen izid proti Gadimbajliju. Na 11. mestu in tretjem za DP je bil mednarodni mojster Blaž Bratovič (Gorenjka Lesce), tudi zadnji s 6,5 točke.

Teja Vidic je skupno delila 17. mesto s šestimi točkami in druga med šahistkami. Pred njo je bila šele 14-letna Ukrajinka Anastasija Hnatišin, ki je bila s pol točke več skupno deveta. Druga za DP je bila klubska kolegica Teje Vidic Laura Unuk.

Laura Unuk je bila med Slovenkami druga. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Najboljša slovenska šahistka je po dveh porazih v nizu v zadnjem krogu s črnimi figurami razdelila točko z Gregorjem Gašparcem (Kočevje) in s petimi točkami osvojila skupno 35. mesto. Pred porazoma v 7. in 8. krogu je bila Laura Unuk deseta in s tem najboljša med igralkami. Na končnem 46. mestu in tretjem za DP sta s petimi točkami skupaj končali Ivana Hreščak (Postojna) in Petra Kejžar (Tajfun).

Na turnirju je sodelovalo 119 šahistov in šahistk iz 14 držav, med njimi sedem velemojstrov.