Za šahovsko krono indijski najstnik in branilec naslova

Mlademu Indijcu je v zadnjem, 14. krogu za nastop v boju za naslov svetovnega prvaka zadoščal remi proti Američanu Hikaru Nakamuri, kar mu je naposled tudi uspelo. S tem se je vpisal v zgodovino, saj je postal najmlajši zmagovalec turnirja kandidatov v zgodovini, prejel pa je tudi 111.000 evrov.

Gukesh (rating 2743) je na turnirju, ki je potekal med 3. in 22. aprilom, slavil petkrat, osemkrat je remiziral in le enkrat izgubil, s čimer je z devetimi točkami končal na vrhu razpredelnice osmih izzivalcev. Drugo mesto je pripadlo Nakamuri, tretje Rusu Janu Nepomnjaščiju, četrto pa še enemu Američanu Fabianu Caruani. Vsi trije so tekmovanje končali s pol točke manj. Na turnirju so nastopili še Gurkesheva rojaka Rameshbabu Praggnanandhaa (7 točk) in Vidit Gujrathi (6), Iranec, ki zastopa Francijo, Alireza Firouzja (5) in Azerbajdžanec Nijat Abasov (3,5).

Prvi igralec svetovne lestvice Mednarodne šahovske zveze Norvežan Magnus Carlsen se je odpovedal nastopu na turnirju, že lani pa ni branil naslova svetovnega prvaka, ki ga je pred tem držal vse od leta 2013. Lani je v finalu Ding (rating 2762) po dodatnih partijah v pospešenem šahu ugnal Nepomnjaščija z 9,5:8,5 in Carlsena nasledil na svetovnem prestolu.

Finale SP bo potekalo proti koncu tega leta, prizorišče in datumi za dvoboj 14 partij pa še niso znani.