Saga z rusko najstnico poskrbela za predlog zvišanja starostne meje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekaj mesecev po koncu zimskih olimpijskih iger v Pekingu, ki jih je zaznamovala tudi saga s komaj 15-letno rusko drsalko Kamilo Valijevo, je Mednarodna drsalna zveza (Isu) predlagala zvišanje starostne meje. Na mizi je predlog, da bi bila starostna meja tekmovalk na največjih članskih tekmovanjih 17 in ne 15 let, kot je veljalo do zdaj.