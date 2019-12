Rusi v petek na Cas, zastopala jih bo švicarska odvetniška družba

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ruska protidopinška agencija (Rusada) bo na Mednarodno arbitražno razsodišče za šport (Cas) v Lozani v petek vložila pritožbo na odločitev Svetovne protidopinške organizacije (Wada), ki je ruskim športnikom in športnicam v prvi polovici letošnjega decembra prepovedala nastope pod njihovo zastavo na velikih tekmovanjih v naslednjih štirih letih.

Predsednik ruskega olimpijskega komiteja Stanislav Pozdnjakov je dejal, da bo rusko stran na tem procesu zastopala švicarska odvetniška družba Schellenberg Wittmer.

Wada je na svoji seji izvršnega odbora, ki je bila 9. decembra letos v Lozani, Rusiji prepovedala udeležbo na vseh velikih športnih tekmovanjih v naslednjih štirih letih zaradi ponarejenih in drugače prikrojenih podatkov v protidopinškem laboratoriju v Moskvi ter s strani države podprtega dopinškega sistema v obdobju med letoma 2011 in 2015.

To pomeni, da Rusija nima pravice nastopa na poletnih olimpijskih igrah prihodnje leto v Tokiu ter zimskih olimpijskih igrah v Pekingu 2022, ob tem prepoved velja tudi za druga velika tekmovanja, kot so denimo svetovno prvenstvo v nogometu v Katarju 2022.

Ruski športniki in športnice so pod olimpijsko zastavo - zaradi podobnih grehov - nastopali tudi na poletnih olimpijskih igrah v Rio de Janeiru 2016 in zimskih olimpijskih igrah v Pyeongchangu 2018.

