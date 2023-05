Vzdržljivostna športnica Rea Kolbl, ki od leta 2010 živi v ZDA, kjer je diplomirala in magistrirala, je sporočila, da bo prihodnjo sezono v turnem smučanju tekmovala za Slovenijo. Njene sanje so nastop na zimskih olimpijskih igrah v Cortini leta 2026, kjer bodo turnim smučarjem prvič podelili olimpijske medalje.

Vzdržljivostna športnica Rea Kolbl, ki od leta 2010 živi v ZDA, kjer je diplomirala in magistrirala, je sporočila, da bo prihodnjo sezono v turnem smučanju tekmovala za Slovenijo. Njene sanje so nastop na zimskih olimpijskih igrah v Cortini leta 2026, kjer bodo turnim smučarjem prvič podelili olimpijske medalje. Foto: skimostats.com

Nekdanja telovadka, danes pa serijska zmagovalka v vzdržljivostnih preizkušnjah, magistrica materialne znanosti ter diplomantka astrofizike in fizike Rea Kolbl , ki že 13 let živi v ZDA, bo v prihodnji sezoni na tekmah v turnem smučanju tekmovala za Slovenijo. Odločitev je sporočila prek družbenih omrežij.

"To je bila res težka odločitev, saj sem bila zadnji dve leti rada del ekipe (ameriške reprezentance v turnem smučanju, op. a.), upam, da se bodo prijateljstva, ki sem jih sklenila, lahko nadaljevala," je 32-letna športnica z dvojnim državljanstvom (slovenskim in ameriškim) zapisala v daljšem zapisu na družbenih omrežjih.

"V čast mi je bilo predstavljati ZDA in hvaležna sem za vso podporo, ki mi jo zagotovil USA skimo (Ski mountaineering), brez tega danes ne bi bila tam, kjer sem zdaj. Zadnje svetovno prvenstvo (5. mesto v štafeti, op. a.) ni bilo nepozabno zaradi tekem, ampak zaradi ekipe."

Foto: Marko Delbello Ocepek

"Imeti dvojno državljanstvo je odlično, saj se počutim ljubljeno in doma na več kot enem mestu, a v določenih trenutkih je to lahko tudi zelo težko. Počutim se, kot da moje srce pripada dvema krajema hkrati, in pogrešam dom, v katerem nisem v danem trenutku. Odraščanje v Sloveniji mi je pomagalo postaviti temelje, da se v odrasli dobi razvijem v športnico katerekoli panoge, selitev v ZDA pa mi je pomagala najti ameriško reprezentanco v turnem smučanju in me razvila v osebo, ki ima še eno priložnost za lovljenje svojih sanj. Izbrati eno stran je res težko," je priznala.

Dodala je še, da njeni cilji in sanje ostajajo nespremenjeni, Kolblova se želi uvrstiti na zimske olimpijske igre v Milanu/Cortini leta 2026, kjer bodo prvič podelili olimpijske medalje v turnem smučanju. "Na koncu sem se vprašala, kako bi se počutila, če bi se mi sanje uresničile. Če obstaja možnost, da se uvrstim na olimpijske igre, si moje srce tam želi hoditi pod slovensko zastavo," je še zapisala.

Rea Kolbl je večkratna svetovna prvakinja v 24-urnem Spartan Raceu, ukvarja se z gorskim kolesarjenjem, gorskimi teki in turnim smučanjem. Tudi njeni akademski dosežki so izstopajoči. Po izobrazbi je Kolblova magistrica materialne znanosti (Stanford) ter diplomantka astrofizike in fizike (Berkeley).

