Čudežna Slovenka spet nepremagljiva. Tokrat na slovenskem Spartanu.

Spartan Race je po treh letih znova potekal brez omejitev, zaradi velikega števila udeležencev pa je bil start prestavljen v Planico. Pripravljene so bile tri dolžine prog, vsaka pa je imela po tri zahtevnostne skupine, s čimer so bile prilagojene vsakemu, ki se je želel preizkusiti tudi rekreativno.

Foto: Nik Bertoncelj

Zmagovalka: Tu bi moralo biti svetovno prvenstvo

Prva zvezda novega planiškega izziva je bila Rea Kolbl. Čeprav živi v Koloradu, je to njena domača tekma, na njej pa sodeluje tudi kot ambasadorka. "To je eden najboljših Spartanov na svetu, tukaj bi moralo biti tudi svetovno prvenstvo. Predvsem v ZDA so zadnje čase proge zelo položne, tukaj pa smo na razdalji beast na 21 kilometrov s 30 ovirami naredili skoraj 1.000 višinskih metrov, kar je res pravi izziv," je po zmagah v različicah beast in super elite dejala Kolblova.

Slovensko ekstremno športnico zdaj čaka serija tekem v Severni in Srednji Ameriki, v Evropo pa se vrača ob koncu poletja. Njena velika želja je, da bi se uvrstila v slovensko reprezentanco v turnem smučanju za olimpijske igre 2026 v Cortini in Milanu.

Kolblova z ekipo letošnjega Survivorja Foto: Nik Bertoncelj

Aktualni svetovni ekipni prvak, Francoz Jeremie Gachet, ki je bil, podobno kot Kolblova, z naskokom nepremagljiv v moški konkurenci beast in super elite, je bil navdušen nad posebnostjo kranjskogorske preizkušnje, saj je to, razen ene tradicionalne zimske tekme v Avstriji, edino prizorišče, kjer je bil na enem od izzivov sneg, in to pod bodečo žico.

Na svoj račun so prišli tudi najmlajši, ki so se lahko pomerili s tekmovalnim nabojem ali rekreativno, brez rezultatskega bremena. Foto: Nik Bertoncelj

"Za nami je delaven in hkrati nepozaben konec tedna. Čeprav je trajalo tri leta, da smo končno lahko izpeljali prvo polnokrvno slovensko izvedbo Spartana, je bilo vredno. Po odzivih, ki jih dobivamo, smo se Slovenci še enkrat izkazali kot odlični gostitelji. Verjamem, da smo šele na začetku zgodbe, ki se bo v prihodnje razvila v velik športni, zabavni in turistični produkt," je po koncu povedal Simon Rožnik, direktor agencije Extrem, ki je bdela nad dogodkom.