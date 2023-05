Meta Hrovat zmagovalka prav posebne tekme

Ker lanska zmagovalka Rea Kolbl letos ni nastopila, saj se osredotoča na disciplino turno smučanje, v kateri želi nastopiti na olimpijskih igrah leta 2026, je to odprlo možnosti za zmago drugih tekmovalk.

Na najdaljši razdalji sta slavila Nemka Lena Weller in Italijan Luca Pescollderungg, domače moči pa so prišle najbolj do izraza na najkrajši razdalji. V ženskem sprintu je prepričljivo slavila Meta Hrovat, moški sprint pa je dobil mojster borilnih veščin Samo Petje, so v izjavi za javnost zapisali organizatorji.

"Spartan je odlična dopolnitev mojih treningov, saj so na preizkušnji moč, vzdržljivost in hitrost. Všeč mi je bil vzpon po hrbtišču velikanke, saj so me noge zapekle podobno kot na smučarskih treningih, še najmanj všeč pa mi je bila ovira s snegom in bodečo žico," je za organizatorje po zmagi dejala 25-letna smučarka.

Foto: Nik Bertoncelj

"Po letošnjem Spartanu lahko rečem le, da smo zelo zadovoljni, da smo vztrajali pri tem projektu, ki postaja prepoznaven v svetovni seriji. Z vidika tekmovalcev ponuja nepozabno kuliso Triglavskega narodnega parka. Tekmovalci in njihovi spremljevalci pa hvalijo tudi gostoljubje domačinov in kulinarično ponudbo," je dejal Simon Rožnik, direktor agencije Extrem.

Ta se je uveljavila tudi z dogodki, kot so odbojka na Ljubljanici, odbito na Ljubljanici, mednarodni turnir v odbojki na mivki v Ljubljani, plezalni spektakel The Rock, državno prvenstvo v košarki 3x3, festival Splash na Velenjski plaži in drugi.