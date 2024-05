Bled preplavili tisoči tekačev

Vodilni globalni seriji tekov z ovirami se ta vikend pridružuje tudi Bled, z ikonično panoramo jezera in Julijcev. Prvi dan so tekači in njihovi podporniki napolnili okolico jezera, za nedeljo, ko so na programu krajši teki, pa bo tekmovalo in navijalo še več ljudi.

Blejsko jezero je atraktivna nova lokacija izziva Spartan Race - najbolj vroče globalne serije tekov z ovirami (obstacle course races - OCR), ki trka tudi na vrata olimpijske družine. Smaragdno jezero z ikoničnim otočkom s cerkvico ter gradom na skalni pečini, gosti množico tekačev s celega sveta.

Tekmovanje se odvijala dva dneva na treh razdaljah (Sprint: 5 km in 20 ovir; Super: 10 km in 25 ovir; Beast: 21 km in 30 ovir - najpogumnejši v dveh dneh odtečejo vse tri razdalje = Spartan Trifecta), v treh kategorijah (Elite za resne športnike, po starostnih skupinah in v odprti kategoriji - tudi za rekreativce in skupine prijateljev), otroci pa so se pomerili na svojem poligonu Kids Race - tekmovalno ali netekmovalno. Izziv je primeren za ljudi vseh starosti in pripravljenosti, tekmujejo tudi gibalno ovirane osebe.

Dogodek Spartan Race Bled hosted by I feel Slovenia organizira podjetje Ekstrem d.o.o. v soorganizaciji Javnega zavoda Turizem Bled, gosti pa ga Slovenska turistična organizacija.

Foto: Agencija Extrem

"Vzdušje v Mali Zaki in ob progi je izjemno. Prejeli smo preko 3.000 prijav iz več kot 35 držav sveta, večina tekačev pa je na Bled prišla iz tujine za več dni. Nad vzdušjem in izvedbo so navdušeni tudi lastniki znamke, ki so že napovedali, da bodo po slovenski izvedbi povzeli nekaj elementov animacije v festivalski areni, mi pa si želimo dogodek izpeljati tako, da ga bo tudi lokalna skupnost sprejela kot dobro obogatitev turistične ponudbe. Spartanci so ljubitelji aktivnega preživljanja prostega časa v naravi, kar sovpada z nacionalno in lokalno turistično usmeritvijo, sam Bled pa je biser slovenskega turizma in kulisa Triglavskega narodnega parka je še dodaten magnet za tekmovalce, ki so med številnimi Spartani po vsem svetu izbrali prav blejskega," je dejal Simon Rožnik, direktor podjetja Ekstrem, ki je tudi sam pretekel najzahtevnejšo razdaljo Beast (21 km, 30 ovir, 1310 višinski metrov).

Foto: Agencija Extrem

"Letos prvič gostimo organizacijsko in izvedbeno izjemno zahteven projekt Spartan Race, ki ga brez podpore in sodelovanja lokalne skupnosti ter lastnikov zemljišč ne bi bilo moč izvesti, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. Kljub slabemu vremenu v zadnjih tednih nam je traso uspelo pravočasno postaviti in povezati v zaključeno celoto, ki je navdušila tudi tekmovalce," je poudaril Blaž Veber, direktor Javnega zavoda Turizem Bled, in nadaljeval: "Ljudje Bled obiskujejo zaradi narave. Gostom kraj predstavljamo kot vodilno zeleno alpsko središče in idealno izhodišče za odkrivanje Julijskih Alp, ki nudi številne športne aktivnosti v vseh letnih časih. Te omogočajo vrsto aktivnosti, privlačnih tudi za turiste, ki si jih na Bledu želimo, predvsem za skupine, ki se želijo aktivno udejstvovati v naravi, tako športno kot sprostitveno. Bled ima karakter, ki privlači aktivnega gosta zato verjamem, da bo Spartan Race prek zadovoljnih udeležencev dosegel goste širom sveta, ki iščejo svojo naslednjo destinacijo za aktivno počitnikovanje."

Foto: Agencija Extrem

"STO z veseljem nadaljuje sodelovanje kot glavni partner prireditve Spartan Race hosted by I feel Slovenia. S partnerskim pristopom potrjujemo našo zavezo k promociji Slovenije kot izjemne destinacije za športni turizem in doživetja v naravi ter vrednost znamke I feel Slovenia. Več kot 3.000 tekmovalcev s podobno številko spremljevalnih oseb in navijačev ter spletni prenos na naših številnih najpomembnejših trgih pričajo o promocijskem potencialu prireditve. Pester program in pričakovanih več kot 8.000 ustvarjenih prenočitev pa, ob ustreznem trajnostnem pristopu k načrtovanju in izvedbi prireditve, prinašajo številne koristi tudi za lokalno gospodarstvo in skupnost," pa je dodala vodja produkta športnega turizma in komuniciranja s poslovnimi javnostmi pri STO Metka Pirc, ki je odtekla petkilometrski sprint.