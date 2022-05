Ta konec tedna se v dolini pod Poncami obeta poseben spopad, s Slovenko na čelu

Osrednje prizorišče dogodka Spartan Race Kranjska Gora bi sicer moral biti center Kranjske Gore, a so organizatorji v sodelovanju z lokalno skupnostjo zaradi izjemnega števila tekmovalcev in spremstva - na tekmo je prijavljenih več kot 1.700 tekmovalcev iz skoraj 40 držav - glavnino dogajanja premaknili v Planico.

"Planica je bila že ves čas del naše trase, saj se bodo tekmovalci na najdaljši razdalji povzpeli tudi po hrbtišču velikanke, za premik v nordijski center pa smo se odločili zaradi boljše logistike in prometne razbremenitve Kranjske Gore," je razloge za spremembo pojasnil Simon Rožnik, direktor agencije Extrem, ki je nosilec slovenske izdaje svetovne serije tekov z ovirami.

Foto: Marko Delbello Ocepek

Spartan Race ni namenjen le vrhunskim in rekreativnim športnikom, ampak širši množici ljubiteljev rekreacije, ki se lahko z izzivom spopadejo na izbrani zahtevnosti in razdalji. Postavljen bo tudi poligon za otroke, kjer se bodo lahko preizkusili v tekmovanju ali pa se le rekreativno pridružili preostalim.

Fotogalerija z lanske izvedbe Spartan Race (foto: Danilo Škorja Jugovac)

Ambasadorka dogodka je kraljica tekmovanj Spartan

Ambasadorka dogodka, ki se mu bo med profesionalnimi športniki tudi pridružila, je Rea Kolbl, nekdanja telovadka, ki zadnja leta živi v ZDA. Na klasičnih in ekstremnih razdaljah je skoraj nepremagljiva. V Kranjski Gori bo tekmovala v razredu elite, kjer se na razdalji Beast veseli predvsem teka po hrbtišču planiške velikanke.

Rea Kolbl je ena največjih zvezdnic tekem z ovirami. Foto: Marko Delbello Ocepek

Na programu Spartan Race so tri dolžine prog, vsaka ima po tri zahtevnostne skupine, kar pomeni, da je prilagojena vsakemu, ki želi tekmovati ali pa se dogodka udeležiti rekreativno. Tekmovanje se začne s sprintom v Planici, nadaljuje s tekom na deset kilometrov do Podkorena in konča s tekom na 21 kilometrov od Zelencev do meje.

Tek z ovirami že trka na vrata olimpijske družine



Teki z ovirami, obstacle course races (OCR) oz. oviratloni so ena najhitreje rastočih športnih disciplin na svetu, ki že trka tudi na vrata olimpijske družine. Čeprav je Spartan Race v zadnjih letih postal tudi resen profesionalni šport s tekmovanji po vsem svetu in svetovnim prvenstvom, za katero se kvalificirajo le najboljši, so teki z ovirami predvsem odlična popestritev rekreativnih tekaških treningov in zabava za vso družino ali skupino prijateljev.

V času tekmovanja in pred njim bo z različnimi animacijami poskrbljeno tudi za navijače in naključne gledalce. Dogodek bodo popestrili tudi s sobotnim brezplačnim koncertom skupine Coverlover v Kranjski Gori.