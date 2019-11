Slovenka postala svetovna prvakinja v brutalni disciplini #video

28-letna Ljubljančanka Rea Kolbl, nekdanja gimnastičarka, ki že desetletje živi v Združenih državah Amerike, je pretekla zadnji 14. krog in slavila na verjetno najtežji progi v zgodovini te serije.

Kolblova je zmagala v teku z zaprekami, ki se je začel ob polnoči in je potekal v ekstremnih pogojih. Temperature so bile pod ničlo, udeleženci so opravili več kot 8.500 višinskih metrov ter premagali 350 ovir. Za zmago je pretekla 112 kilometrov oziroma 14 krogov.

Krog pred koncem je že mislila odnehati

"Bilo je zelo težko. Od starta je šlo hitro, zato sem se osredotočila na svoj ritem. Veliko sem morala improvizirati, lepota takih tekem je ravno v tem, da gre marsikaj narobe, od vremena do izbire prehrane in opreme, in je treba hitro reševati težave. Krog pred koncem sem že mislila odnehati zaradi težav s krči, a sem vesela, da sem še malo stisnila in premagala vse tekmice," je takoj ob prihodu v cilj povedala Slovenka.

Rein prihod v cilj in prve besede po zmagi:

Ljubljančanka, ki biva in trenira v ameriškem Koloradu, je edina slovenska tekmovalka v tekih z zaprekami na najvišji svetovni ravni.

Nekdanja telovadka, ki je v ZDA končala študij astrofizike

V mladosti je trenirala gimnastiko, bila državna prvakinja in reprezentantka. Po bežigrajski gimnaziji je onstran Atlantika končala študij astrofizike na univerzi Berkeley, že pri 22. letih objavila prvi znanstveni članek v reviji Science, predlani pa zaključila podiplomski študij na Stanfordu. V ZDA je vzljubila tek, kolesarjenje, smučanje, na sploh pa rada preizkuša nove stvari in raziskuje svet.

Že med leti 2012 in 2016 se je uveljavila kot trail tekačica na razdaljah od polmaratona do 50 milj ter postavila rekorde več prog. Potem pa vzljubila še gorske teke (skyrunning) in teke z zaprekami (obstacle course racing - OCR), še posebno izzive iz serije Spartan Races.

Kolblova je ambasadorka preizkušnje Spartan Race Slovenia, ki bo med 22. in 24 majem 2020 potekala v Kranjski Gori.

