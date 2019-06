Rajko Hrvat v finale EP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvat je v primerjavi s predtekmovanjem na slovitem Rdečem jezeru pokazal nekoliko slabši začetek, nato pa se je prebil na drugo mesto za Madžarom Petrom Galambosom in ga zanesljivo obdržal do cilja. Kot tretji iz skupine se je v polfinale prebil Hrvat Luka Radonić.

V Hrvatovi polfinalni skupini tekmeci iz Švice, Srbije in Norveške v drugem delu niso zdržali ostrega ritma. Iz drugega polfinala so se v finale uvrstili Poljak Artur Mikolajczewski, Italijan Martino Goretti in Britanec Jamie Copus.

"Zelo sem zadovoljen z drugim mestom in finalom. Iskreno povedano sem pričakoval še bolj tesno tekmo, tako pa na koncu ni bilo treba finiširati," je iz Luzerna za STA povedal Hrvat in potarnal, da je imel tokrat zaradi velike vlage nekaj težav z dihanjem.

O finalu, ki je bil osnovni cilj pred odhodom v Švico, pa Hrvat dodaja: "Finale je vedno posebna tekma, kjer je vse možno. Seveda pa bo treba nastop še stopnjevati, potreben bo boljši start in verjetno tudi močan finiš."

