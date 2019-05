Hrvatu v Plovdivu četrto mesto

Edini slovenski veslač na svetovnem pokalu v bolgarskem Plovdivu, Rajko Hrvat, je v konkurenci enojcev zasedel četrto mesto. Prehiteli so ga Madžar Peter Galambos, Poljak Milosz Jankowski in Hrvat Luka Radonjić.

Hrvat je tekmo nekoliko zadržano začel, a se v drugi polovici prebil na četrto mesto, vendar so bile stopničke danes zanj nedosegljive. Trojica veslačev v ospredju je že imela prednost, ki je bila neulovljiva.

Na koncu je močno pospešil Madžar Galambos, Jankowski pa je v zadnji četrtini prepričljivo ugnal Radonića.

Izolčan žrtev vetra

"Zadovoljen ne morem biti, saj je četrto mesto pregovorno nehvaležno. Po drugi strani pa sem se uvrstil v finale, kamor sodim, boril sem se, a danes se ni dalo več iztržiti," je po tekmi povedal Hrvat.

Izolčan je bil delno tudi žrtev slabih vetrovnih razmer. "Ne smem se sklicevati na veter, saj piha za vse, a so določene proge v prednosti. Boljši so jih lahko izbirali, prišlo je do menjav in brez tega bi bil moj zaostanek lahko polovico manjši. Žal sem tudi zaradi vetra preveč zaostal že na 500 metrih in v tej konkurenci, če zaostajaš več kot za čoln, tega ni več možno nadomestiti."

Tekma je bila tudi generalka pred evropskim prvenstvom, ki bo čez tri tedne v Luzernu.

