Med veslači še naprej izstopa le Hrvat

Hrvat, svetovni pokal se bo letos 8. maja začel v Bolgariji, je oba dni prepričljivo slavil v konkurenci skifistov. V bolj ostrem sobotnem programu sta se za njim zvrstila Mariborčan Jaka Čas in Blejec Miha Aljančič, v napetem boju za drugo mesto pa je tekmovalca ločilo vsega pol sekunde.

V nedeljo so se pomerili tudi članski dvojni dvojci, kjer sta Čas in Aljančič dvakrat ugnala ljubljansko-blejsko navezo Jako Malešiča in Aleša Jalna, pri čemer je bila razlika v drugem obračunu vsega sekundo.

Sama tekma pa je v prvi vrsti služila preverjanju pripravljenosti mladinskih posadk, ki jih v drugi polovici maja čaka mladinsko evropsko prvenstvo.