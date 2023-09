Tudi Nina Kostanjšek ni zadovoljna

Nina Kostanjšek je po končnem 24. mestu svoje nastope v Beogradu ocenila takole: "V tej zadnji tekmi sem želela predvsem sebi sebi pokazati, kaj zmorem. Žal nisem povsem zadovoljna s tem. Prvenstvo je dolgo, naporno, konkurenca pa je bila res rekordno močna. Mislim, da mi tu na čisto nobeni tekmi ni popolnoma uspelo pokazati tistega, kar sem letos že, predvsem na začetku sezone."

Končne uvrstitve slovenskih posadk:



Rajko Hrvat, lahki enojec, 15. mesto

Jaka Čas/Nik, dvojec, 23. mesto

Nina Kostanjšek, enojec, 24. mesto

Matej-Filip Pfeifer, enojec, 32. mesto

Pred odhodom v Beograd je selektor reprezentance Jan Ilar napovedal, da bi lahko vse posadke izboljšale uvrstitve z lanskega prvenstva, a prav vse so za njimi občutno zaostale. Reprezentanti v olimpijskih disciplinah so iz finalov C nazadovali v D oz. nižje, lahki veslač Rajko Hrvat pa je bil s 15. mestom daleč od ubranitve bronaste kolajne. "Za vse štiri posadke je prvenstvo žal neuspešno. Hitro bo treba reagirati, saj so naslednje olimpijske kvalifikacije že čez pol leta. Sledila bo temeljita analiza. Pogovorili se bomo s trenerji in športniki, in sicer, kaj lahko naredimo drugače, kaj lahko naredimo več, kdo je pripravljen in sposoben narediti več. Veslačem manjka notranja konkurenca. Ta v resnici na treningih najbolj žene naprej, naši čolni pa te konkurence pravzaprav nimajo. Nekako jo bo treba zaostriti," je realnost slovenskega veslanja pokomentiral Ilar.