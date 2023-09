Rajko Hrvat na SP v Beogradu do 15. mesta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lahki veslač Rajko Hrvat je na svetovnem prvenstvu v Beogradu s 15. mestom v lahkem enojcu osvojil najboljšo slovensko uvrstitev na letošnjem SP. Danes je bil v finalu C tretji.

Pred Hrvatom sta tekmo končala Danec Rasmus Lind in Belgijec Marlon Colspaert. Do polovice proge je bil v boju za najvišja mesta še Belorus Andrej Fedarenka, ki pa je v drugem delu nato plačal davek za prehiter začetek in padel na šesto mesto.

Že v četrtek je v Beogradu 32. mesto med skifisti osvojil Filip Matej Pfeifer, Nino Kostanjšek ter Jako Časa in Nika Krebsa v dvojcu brez krmarja pa nastop v finalu D čaka v soboto in nedeljo.

