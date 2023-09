Prvenstvo razočaranj za Slovence

Rajko Hrvat je na tekmi za finale C in D osvojil drugo mesto za Dancem Rasmusom Lindom.

Vnovič je bila le povprečna Nina Kostanjšek, ki je v tekmi za razvrstitev končala na zadnjem mestu in jo čaka nastop v finalu D.

Zadnje mesto sta zasedla tudi Jaka Čas in Nik Krebs v dvojcu brez krmarja in bosta prav tako nastopila v finalu D.

Pfeifer končal na 32. mestu

Filip Matej Pfeifer Foto: Vid Ponikvar Skifist Matej Filip Pfeifer pa je prvi izmed slovenskih reprezentantov, ki je na svetovnem prvenstvu prišel do končne uvrstitve. V skifu je zasedel drugo mesto v finalu F za Tunizijcem Mohamedom Taiebom in s tem osvojil skromno 32. mesto. Zmore več, kot je kazal skozi vso sezono. Pred prvo tekmo svetovnega pokala v Zagrebu je zbolel, na domačem evropskem prvenstvu ga je oslabela sončarica, v Luzernu je bil žrtev nenavadnega tekmovalnega sistema.

"Cela sezona je bila daleč od tega, kar sem si želel. Pozimi sem si poškodoval nogo in od takrat ni šlo nič po načrtih. Je pa odpoved nastopa v Zagrebu potem vplivala na nadaljevanje sezone. Takrat bi najlažje prišel do nosilca skupine in bi mi bilo na kasnejših tekmovanjih morda lažje. Vsekakor je treba sezono čimprej pozabiti." In začeti razmišljati o novi, pravi Pfeifer: "Spomladi bo na voljo še nekaj vozovnic za olimpijske igre, ampak do takrat se bo treba še kaj naučiti iz te sezone. Definitivno pa še vedno imam željo in cilj takrat pokazati, da sodim višje. Treba bo iti korak za korakom, najprej pa spočiti telo in glavo."