V četrtfinale še dvojec in Nina Kostanjšek

Nina Kostanjšek, ki vesla za izolski klub, je imela v repesažu v resnici lahko delo. Že na startu je ušla Rusinja Kira Juvčenko, pa tudi slovenska reprezentantka je bila trdno na drugem mestu, ki je vodilo v četrtfinale. Obe tekmovalki sta zato lahko prihranili nekaj moči za naslednji nastop v sredo.

Tudi mariborski dvojec brez krmarja z Nikom Krebsom in Jako Časom je bil zanesljiv v boju za eno od štirih mest, ki je vodilo med 24 najboljših posadk na svetu. Kaj kmalu je bilo jasno, da čolna iz Turčije in Egipta nista zares konkurenčna, zato so Poljaka, Čeha, Slovenca in Nizozemca lahko v drugem delu umirjeno preizkusili tudi kakšno taktično različico za četrtfinale v sredo.

Filip Matej Pfeifer je imel izjemno težko delo, saj je moral za uvrstitev v četrtfinale zmagati v svoji skupini. V uvodu se je enakovredno boril s Špancem Gonzalom Garcio Ferrerom, na polovici že zaostajal tri sekunde, česar pa mu nato ni uspelo več nadoknaditi. Že v torek ga čaka naslednja tekma za uvrstitev od 25. mesta navzdol.

V sredo bo na Donavi v Beogradu nastopil tudi izkušeni lahki veslač Rajko Hrvat. Ta si je četrtfinale med lahkimi skifi priboril že v nedeljo s tretjim mestom v predtekmovanju.

Preberite še: