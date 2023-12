Rajku Hrvatu ob koncu kariere še priznanje VZS za naj dosežek 2023

Rajko Hrvat si je priznanje priveslal z zmago na svetovnem pokalu v Zagrebu in četrtim mestom na domačem evropskem prvenstvu na Bledu.

Ob koncu kariere je prejel tudi stekleno veslo, ki si ga je prislužil v dolgi karieri. Nastopal je že na domačem svetovnem prvenstvu na Bledu 2011, štiri leta kasneje pa se je prvič zavihtel na zmagovalni oder med lahkimi skifisti in osvojil srebrno odličje.

"Končno se mi je povrnil vloženi trud"

"Na domačem prvenstvu še nisem bil zrel za najvišja mesta. Spomin na to tekmovanje pa je še zelo živ in nikakor ne bi dejal, da je od tedaj minilo že 12 let. Ne morem pozabiti množice gledalcev in odlične organizacije. Pred svetovnim prvenstvom leta 2015 pa so že zimska testiranja pokazala dobro pripravljenost, kar sem nato dokazal tudi na tekmi. Končno se mi je povrnil vloženi trud," se je spominjal Hrvat.

Skupaj je veslač iz Izole na svetovnih prvenstvih osvojil dve kolajni, dve pa tudi na evropskih. Bržkone bo tudi naprej ostal zvest veslanju, po izobrazbi pa je ekonomist. A zdaj, ko bo imel več časa, bo zanesljivo večkrat poprijel tudi za ribiško palico. "Oče in brat sta ribiča. Jaz priskočim na pomoč zgolj po potrebi. Zaradi veslanja je bilo to v zadnjih letih preredko."

Malo priznanje VZS so prejeli veslača Arne Završnik in Jakob Brglez ter trener Primož Merf za osvojeno srebrno kolajno na evropskem prvenstvu do 23 let v Nemčiji.

Jubilejno priznanje sta prejela dva trenerja. Robert Krašovec za četrt stoletja truda, slovenski selektor Jan Ilar pa za desetletje in pol.

VZS je podelila še vrsto plaket zaslužnim delavcem, plakete za posebne zasluge pa sta prejela Društvo za podvodne dejavnosti Bled, ki že vrsto let pomaga pri organizaciji regat na Bledu in Televizija Slovenija za prenos majskega evropskega prvenstva.

Iz veslaških vrst pa prihaja tudi novica, da želi Slovenija na Bledu gostiti svetovno prvenstvo 2027 in če bo projekt dobil tudi ustrezno politično podporo, bo VZS v začetku prihodnjega leta vložila kandidaturo na Mednarodni veslaški zvezi.

