Pfeifer na DP boljši od Žveglja

Ta konec tedna se na Bledu za naslove državnih prvakov potegujejo veslači kot tudi kajakaši in kanuisti na mirnih vodah. Vrhunec prvega tekmovalnega dne je bil moški finale enojcev, ki ga je dobil Ljubljančan Filip-Matej Pfeifer, so sporočili iz Veslaške zveze Slovenije.

Za naslov sta se med drugim pomerila najboljša slovenska skifista to sezono Pfeifer in Isak Žvegelj, pa tudi lahki veslač Rajko Hrvat in Nik Krebs, ki je sicer vso sezono veslal v dvojcu z Jako Časom.

Ko so fantje veslali mimo Blejskega otoka, je zanesljivo vodil domačin Žvegelj, nato pa je z izjemnim zaključkom niz zmag med slovensko konkurenco nadaljeval Pfeifer. Ta je zmago slavil z vsega 74 stotinkami prednosti pred Žvegljem, tretji je bil Hrvat.

"Z rezultatom sem zadovoljen, čeprav nisem šel v tekmo z mislijo na zmago. Po svetovnem prvenstvu sem si vzel nekaj časa, da sem si spočil glavo. Ta tekma je bila zame kot začetek nove sezone in pregled, kaj se sploh dogaja. Imaš pa vedno v glavi misel, da boš izkoristil priložnost, če se bo le pojavila. Do konca tekme ni kazalo najbolje, na koncu pa sem 'za foro' poskusil in se odpeljal mimo Isaka," je po tekmi dejal Pfeifer.

Državno prvenstvo se bo na Bledu zaključilo v nedeljo.