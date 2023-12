Iztekajoče se leto je bilo zadnje v profesionalni karieri za kar nekaj športnikov. Med njimi je tudi veslač Rajko Hrvat, ki je pred tedni uradno naznanil konec kariere, v ponedeljek pa se je od športa, ki mu je bil predan več kot dve desetletji, poslovil še s čustvenim zapisom na družbenem omrežju.

"Še zadnjič sem pri🚣‍♂️ do splava in po 23 letih 🖐 v slovo. To, da sem bil med slovenskimi veslači, je največja nagrada za moj trud, je uresničitev mojih športnih sanj. Hvala, ker sem lahko veslal za vas. Zase. Za svojo družino. Hvala vsem navijačem, vsem pokroviteljem, vsem prijateljem, hvala moji družini, ki me je podpirala na moji športni pot. Hvala prvemu trenerju Iztoku Butinarju. Hvala tudi drugem trenerju Anžetu Blažiču. Hvala matičnemu klubu VK Argo Izola in VZS. Zdaj je čas, da uberem druge poti. Čas je, da zaveslam novim sanjam. Hvala, prijatelji. Bili ste moj veter, moja opora. Ponosen in hvaležen sem, da sem lahko živel svoje sanje," je med drugim zapisal 37-letni Izolčan.

Hrvat je največji rezultatski uspeh dosegel leta 2015, ko je na svetovnem prvenstvu na francoskem jezeru Aiguebelette postal svetovni podprvak med lahkimi skifisti. Lani je na svetovnem prvenstvu v Račicah dodal bron, z evropskih prvenstev ima prav tako dve kolajni, dva brona.

Srečno v drugi karieri!