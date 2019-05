Rajko Hrvat, finalist svetovnega pokala v Plovdivu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V predtekmovanju je Hrvat v svoji skupini zasedel tretje mesto za Madžarom Petrom Galambosom in Poljakom Miloszem Jankowskim. Do polovice tekme je bil s tekmecema, ki sta se v finale uvrstila neposredno, v boju za eno od prvih dveh mest.

V repasažu je Hrvat veslal dobro predvsem v drugem delu. Do polovice se je za zmago z njim še boril Španec Patricio Rojas Aznar, v drugem delu pa mu je Izolan ušel in zabeležil prepričljivo zmago.

"Dopoldanski nastop je bil katastrofalen. Predvsem v drugem delu, kjer sem izgubil zaveslaj in posledično tudi hitrost. Popoldne sem to popravil in uresničil prvi del svojih ciljev tukaj v Bolgariji," je po tekmi za STA povedal trenutno najboljši slovenski veslač.

A cilji bodo za Hrvata visoki tudi v finalu. "Seveda moram stopnjevati svoje nastope tukaj, potem pa je možno prav vse," je še dejal Hrvat, za katerega je tekma v Bolgariji tudi generalka za majsko evropsko prvenstvo v Luzernu ter prva preizkušnja v močni konkurenci po zmagah na regatah v Zagrebu in na Bledu.

Del slovenske reprezentance bo konec tedna nastopil na močni regati v nemškem Duisburgu.