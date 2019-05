Hrvat zanesljivo v polfinale v Luzernu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši slovenski veslač Rajko Hrvat se je na evropskem prvenstvu v Luzernu s prepričljivo zmago v kvalifikacijah prepričljivo prebil v sobotni polfinale lahkih skifistov. V svoji kvalifikacijski skupini je vodil od starta do cilja.

Dokončno je Hrvat tekmo odločil v začetku druge polovice, pa čeprav so se tekmeci za njim ostro spopadli za drugo mesto, ki je še neposredno vodilo v sobotni program. Prav tretja četrtina proge je potrdila njegovo dobro pripravljenost.

Na koncu se je do drugega mesta prebil Nemec Max Roeger, ki je bil boljši od Srba Miloša Stanojevića, Hrvata Luke Radonjića in Čeha Jirija Kopača, ki pa že od samega začetka ni bil konkurenčen najboljšim.

"Rajko je prvič po dolgem času odveslal tako kot zna in predvsem sebi dokazal, da lahko verjame vase. Za samozavest in za polfinale je bil ta nastop zelo pomemben. Obenem je potrdil, da sva pravilno načrtovala formo, seveda pa tekme še ni konec in v soboto bo treba spet nastopiti zelo dobro," je po tekmi za STA povedal Hrvatov trener Iztok Butinar.

O želeni uvrstitvi v finale pa je Butinar dodal: "Seveda je finale realen, a popuščanja in napak si Rajko ne sme dovoliti. Tekmeci so močni in večina še ni pokazala maksimuma, saj tega najboljši ne naredijo, če ni res treba. Realno pa tudi Rajko glede na prikazano sodi v krog najboljše šesterice."

