Hrvat upa, da bo v nedeljo zraven

"Favoriti prihajajo klasično iz najmočnejših veslaških držav - Italije, Nemčije, Velike Britanije ... Vedno je zraven še kdo. Upam, da bom v nedeljo zraven tudi jaz. Osnovni cilj je seveda veliki finale, to pa je vsakič posebna tekma, kjer so možna presenečenja," je po prihodu v Švico povedal Rajko Hrvat.

Kot pravi, je zanj najbolj pomembno, da je šel v sezono zdrav. Regate na Bledu, v Zagrebu in prva tekma svetovnega pokala v Bolgariji so mu pred Luzernom pokazale, kje ima pomanjkljivosti in kot pravi, je to v zadnjih tednih skušal popraviti. "Popravil sem svojo pripravljenost, tudi plovnost čolna je boljša. Zdaj moram to potrditi še na tekmi, kjer bo zelo pomembno predvsem, da popravim prvi del tekme, kjer nazadnje ni šlo po željah."

V majskem terminu pa je vselej vprašljiv tudi finiš. "Upam, da ga ne bom potreboval," v šali o finišu pravi 32-letni Hrvat, ki ima doma že kolajni z evropskih prvenstev 2015 in 2016, in dodaja: "Če do tega pride, finiš pač mora biti dober."

Na tekmi bo nastopilo okrog 600 veslačev iz 34 držav.