Pri športni vadbi ni več koronskih omejitev, sproščanje tudi za gledalce

Kot je sporočilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, prisotnost gledalcev na prireditvah ni več omejena na delež števila razpoložljivih sedišč, prav tako ni več predpisana obvezna uporaba zaščitne maske.

Poleg gledalcev, ki še niso dopolnili 15 let, se tekem brez dokazil udeležujejo tudi športniki in organizacijsko osebje do 15 let, če so z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki. Vsi ostali pa morajo še vedno izpolnjevati pogoje PCT - bodisi so novi koronavirus preboleli, so cepljeni ali pa so opravili test.

Med dokazili o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, so uvrščena tudi dokazila iz Republike Srbije, poleg tega pa se med ustreznost cepiv uvršča tudi kombinacija različnih cepiv, je še zapisalo ministrstvo.

Sicer se veljavnost odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov po današnji odločitvi vlade podaljšuje do vključno 11. julija 2021, spremembe pa začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Foto: Thinkstock

Slovenija je 12. marca lani razglasila epidemijo novega koronavirusa, osem dni pozneje pa je vlada izdala odlok o omejitvi gibanja in zbiranja za zajezitev nalezljive bolezni covid-19. Začasno so bile omejene tudi vse športne dejavnosti, tudi tekmovalni šport, dovoljena je bila le individualna vadba v občini bivališča.

Sredi lanskega aprila so bile sprejete prve sprostitve po zaustavitvi javnega življenja, tako so bile ponovno dovoljene tudi nekatere posamične športne aktivnosti, kot so tek, kolesarstvo, golf, pa tudi brezkontaktne aktivnosti, tenis, badminton, balinanje. Tedaj so lahko s treningi, z omejitvami, začeli tudi tekmovalni športniki.

Sredi maja znova dovoljena večina športnih dejavnosti

Sredi maja je bila znova dovoljena večina športnih dejavnosti, tudi rekreacija v zaprtih prostorih ter treningi in tekmovanja v ekipnih športih. Konec maja so se začela tudi državna tekmovanja, v kajaku in kanuju, kolesarstvu in atletiki, slovenska nogometna liga pa se je nadaljevala 5. junija. Sledilo je vse večje odpiranje športa.

Vlada pa je 19. oktobra 2020 ob veliki rasti okužb ponovno razglasila epidemijo, drugič lani. Večina športnih aktivnosti znova ni bila dovoljenih, nadaljevala so se lahko le športna tekmovanja brez gledalcev na najvišji mednarodni in slovenski ravni. V naslednjih tednih in mesecih so sledila nova sproščanja, vse do konca letošnjega marca.