Poslavljajo se tudi legendarne Zmajčice

Plesna skupina je s svojimi dinamičnimi in atraktivnimi koreografijami navduševala vse od leta 1997, ko jo je ustanovila Irena Trobec Hukić, ki je izkušnje in znanje pridobivala tudi v tujini. Plesne vragolije priljubljenih Zmajčic je bilo možno spremljati na vseh domačih tekmah Petrol Olimpije, povabljene pa so bile tudi na mnoga tekmovanja na območju nekdanje Jugoslavije, na zaključne turnirje košarkarske evrolige ter na evropska in svetovna prvenstva v košarki.

Izjemno uspešne so bile tudi na tekmovalnem področju, saj so bile v kategoriji plesno-navijaških skupin kar trikrat evropske prvakinje, sedemkrat državne ter v okviru slovenske reprezentance pod vodstvom trenerke Irene Trobec Hukić tudi dvakratne svetovne prvakinje.

Simpatična dekleta bodo na Košarkarski simfoniji spisala zadnje poglavje v uspešni zgodbi, ki so jo krasila zagnanost, trdo delo in stkana prijateljstva in odplesale svoj zadnji ples ter v slovo pomahala vsem slovenskim navijačem.

Zmajčice obljubljajo, da bodo v Stožicah še enkrat pokazale vse svoje najboljše koreografije, najbolj pisane in zanimive kostume ter pričaralenavijaško vzdušje, ki ne bo nobenega obiskovalca Košarkarske simfonije pustil ravnodušnega.

"Košarkarska simfonija je odlična priložnost, da se poslovimo tudi me"

"Zmajčice smo si dolgo želele, da bi še zadnjič zaplesale v originalni zasedbi in Košarkarska simfonija je odlična priložnost, da se poslovimo tudi me. Po dolgih letih delovanja, med katerim smo postale najboljše prijateljice in smo razveseljevale navijače v Sloveniji in tujini, bomo v Stožicah sklenile to lepo zgodbo," je pred poslovilnim nastopom sporočila ustanoviteljica Zmajčic Irena Trobec Hukić.

Vstopnice za dogodek so na voljo na portalu mojekarte.si. Možno si je zagotoviti tudi tako imenovane meet&greet vstopnice, ki poleg srečanja z vsemi igralci po tekmi vključujejo še hrano in pijačo.