Zvezdnica za novega fanta navijala v družbi njegove mame #video

Pop zvezdnica Taylor Swift se je v nedeljo udeležila tekme ameriškega nogometa, na kateri je igral njen domnevno novi partner Travis Kelce. Zanj je navijala v družbi njegove mame in pri tem več kot uživala. Kasneje so ju opazili, ko sta skupaj zapuščala stadion, s čimer sta potrdila govorice, da se med njima res nekaj plete.

Potem ko so ameriški tabloidi poročali, da se med Taylor Swift in igralcem ameriškega nogometa Travisom Kelcejem nekaj plete, so zvezdnico opazili na nedeljski tekmi, na kateri sta se pomerili ekipi Kansas City Chiefs in Chicago Bears. Swiftovo so fotografi opazili v družbi Kelcejeve mame Donne.

Oblečena je bila v značilno rdeče-belo jakno, ki ji jo je najverjetneje podaril prav Kelce.

Na njenem koncertu ji je želel podariti zapestnico prijateljstva

Čeprav par ljubezenskega razmerja ni javno potrdil, je Kelce v intervjuju za ESPN pretekli teden dejal, da se mu zdi osredotočanje medijev na njuno razmerje smešno. "To je kot stara šolska igra, imenovana telefon, pri kateri vsi samo šepetajo drugim na uho," je dejal in dodal, da "nihče pravzaprav ne ve, kaj se dogaja".

Govorice o novem zvezdniškem paru so se pojavile v začetku tega meseca, ko je športnik med podkastom s svojim bratom Jasonom Kelcejem dejal, da je Swiftovi na enem izmed njenih koncertov želel podariti zapestnico prijateljstva, ki jo je izdelal zanjo, in ji priložiti svojo telefonsko številko. Ko je ugotovil, da se zvezdnica pred koncerti in po njih ne pogovarja z oboževalci, saj mora svoj glas čuvati za večurno petje, je bil precej razočaran.

"Bil sem malce prizadet, saj mi ji ni uspelo predati ene od zapestnic, ki sem jih naredil zanjo," je dejal in dodal, da kljub temu ni odnehal. V intervjuju za ESPN je povedal, da ji je na družbena omrežja napisal, da jo je videl "zatresti oder v Arrowheadu", in dodal: "Morda bi morala tudi ti priti na mojo tekmo v Arrowhead, da bova videla, kdo bolje zatrese oder." "Bomo videli, kaj se bo zgodilo v prihodnosti," je dodal.

Prvič skupaj v javnosti

Po tekmi, na kateri je z 41:10 slavila Kelcejeva ekipa Kansas City Chiefs, so zvezdnico in športnika opazili, ko sta skupaj zapuščala stadion. Domnevno novi zvezdniški par so tako prvič opazili skupaj v javnosti.

Swiftova je glede na fotografije na tekmi izjemno uživala, kot kaže, pa je bila všeč tudi Kelcejevi mami Donni, s katero sta ves čas klepetali.

Med prenosom tekme so snemalci Swiftovi namenili precej pozornosti, saj so jo večkrat pokazali na velikih ekranih. Opazili so tudi nekaj njenih oboževalcev, ki so na tekmo prinesli transparente z napisi, da sta Swiftova in Kelce izjemen par.

Z obiskom tekme je Swiftova najverjetneje potrdila govorice, da se med njima res nekaj plete.

