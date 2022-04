Pogačnikova do prvega odličja na velikih tekmovanjih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anka Pogačnik je prišla do svojega prvega odličja na velikih tekmovanjih.

Tridesetletna Slovenka je v boju za bron pokazala vse svoje bogato tehnično znanje. Fizično morda celo močnejša Nizozemka je šla v dvoboj izjemno nevarno, ko pa je Pogačnikova začela v svojih napadih menjati smer meta in garda, tekmica ni več našla ustreznih rešitev.

Nabirati so se začele kazni, taktično je slovenski junakinji letošnjega EP glasno z roba tatamija pomagal Gregor Brod, in ob izteku rednega dela je Jagerjeva prejela še tretjo kazen za diskvalifikacijo.

Dolg tekmovalni dan je tekmovalki kranjskega Triglava, ki je dolgo trenirala tudi pri Marjanu Fabjanu na Lopati, najprej namenil Turkinjo Fidel Ogan in Poljakinjo Katarzyno Sobierajsko, ki ju je 30-letna slovenska reprezentantka premagala predčasno.

V četrtfinalu je bila za 30-letno Gorenjko nato usodna izkušena Nizozemka Sanne van Dijke, bronasta z zadnjih olimpijskih iger in svetovnega prvenstva v lanskem letu. Tik pred koncem je tekmici uspel ippon, van Dijkova pa se je kasneje prebila vse do srebra. Nato je Pogačnikova v repasažu dobila Britanko Kelly Peterson Pollard in se v boj za bron prebila po vazariju.

