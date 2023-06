Po zmagi z Mladostjo vaterpolisti pred kvalifikacijami še v Kamnik

Vaterpolska reprezentanca, ki je lani po izključitvi Rusije nepričakovano dobila priložnost za nastop na evropskem prvenstvu v Splitu, letos odkrito cilja tudi na EP 2024 v Izraelu. Tekmeci v Kranju bodo Finska, Švica in prvi favorit Romunija.

Na edini pripravljalni tekmi so bili tekmeci varovancev Krištofa Štromajerja mladi vaterpolisti Mladosti, Slovenija pa je na tekmi slavila s 15:7 (4:2, 4:0, 4:2, 3:3), v dodatni četrtini pa noto še s 7:4.

Deseti dan priprav na kvalifikacijski turnir v Kranju, ko bodo gostili reprezentance Finske, Švice in Romunije, so slovenski vaterpolisti odigrali tudi svojo edino pripravljalno tekmo.

Selektor Krištof Štromajer je zadovoljen s pristopom svojih varovancev. Foto: Aleksander Sokler

Selektor pohvalil pristop varovancev

"Pristop je na vseh treningih na visoki ravni in to je tisto, kar želimo vsaditi v podzavest igralcev. Od tega, kako se trenira, je odvisno tudi, kako se bo potem igralo. Ta odnos smo prenesli tudi na tekmo z Mladostjo. Zanjo nismo vedeli, v kakšni zasedbi bo prišla, vendar nas nekaj podobnega čaka tudi v kvalifikacijah proti Finski, ki bo za nas neznanka, zato smo se osredotočili na svojo igro. Obramba je bila na visoki ravni in iz nje črpamo svojo pot, ki jo želimo nadaljevati v kvalifikacijah," je po tekmi za spletno stran zveze povedal Štromajer, ekipi pa sta napo opravili še dva kupna treninga, na katerih so Slovenci lahko uigravali različne kombinacije.

V soboto bodo slovenski vaterpolisti nastopili še na Dnevu vaterpolistov Slovenije v Kamniku in se na revialni tekmi pomerili med sabo.

Foto: Aleksander Sokler

"Za nas bo to dober trening pred kvalifikacijami," je o sobotni tekmi dejal Štromajer, ki bo s svojim strokovnim vodstvom pred težko odločitvijo, katerih 15 vaterpolistov bo igralo v kvalifikacijah. "Fantom sem že povedal, da tudi tisti, ki jih ne bo med izbranci, še zdaleč niso odpisani in verjamem, da bodo še močneje trenirali v svojih klubih, da pridejo do nove priložnosti. Izbira ne bo lahka, kajti prav vsi na treningih dobro trenirajo," je svoje izbrance še enkrat pohvali slovenski selektor.

Na že 30. dnevu slovenskih vaterpolistov se bo predstavila tudi slovenska reprezentanca do 15 let. Selektor Tomislav Gradski je v Kamnik povabil osemnajsterico, ki jo od 23. do 25. junija čaka še turnir v Dečinu na Češkem, od 8. do 16. julija pa bo nastopila na evropskem prvenstvu v Podgorici.

Preberite še: