Triglavani po preobratu ubranili vaterpolski pokal

Vaterpolisti kranjskega Triglava so zmagovalci prvega vrhunca letošnje sezone. Pod balonom na ljubljanskem kopališču Kodeljevo so v finalu slovenskega pokala na tesni tekmi z 10:9 premagali Slovan in s tem ubranili lansko zmago.

Tekmo so sicer bolje začeli Ljubljančani in uvodni del dobili s 3:2, ob polčasu pa prednost povišali na 6:4. V tretji četrtini pa jim je zbranost popustila, saj so jo Kranjčani dobili s 3:1 in poravnali izid na 7:7.

Zadnji del igre pa so triglavani dobili s 3:2 in se s skupnim izidom 10:9 veselili nove pokalne zmage.