Štromajer: V mednarodna tekmovanja moramo vključiti reprezentanco

V Sloveniji se je pred dvema desetletjema igral vaterpolo na spoštljivi ravni, meni Krištof Štromajer, reprezentanca je bila z izjemo velikanov - Hrvaške, Madžarske in Srbije - dostojen tekmec prav vsakemu.

Po evropskem prvenstvu 2003 v Kranju je vaterpolo predvsem zaradi pomanjkanja finančnih sredstev zašel v krizo, se nekaj časa še ohranjal pri življenju na minulem delu in izkušenem jedru Triglava, kasneje pa prešel na popolnoma amatersko raven. Letos pa so igralci vnovič dobili priložnost za dokazovanje v eliti.

Rezultati še manjkajo, končno pa igralci vnovič nabirajo vsaj izkušnje. Tudi v kvalifikacijah pokala Len so triglavani ostali brez zmage. "Ko sem videl to skupino, je bilo jasno, da igramo v skupini smrti. Dobili smo klube iz najmočnejših držav, ki v vaterpolu kaj pomenijo: Španije, Madžarske, Srbije in Francije," je po turnirju povedal selektor reprezentance in trener Triglava Štromajer.

Zdesetkane vrste slovenskega vaterpola

"Za nameček smo bili dodobra zdesetkani. Trije igralci so se odločili za konec kariere, eden je odšel na Reko, po eden pa je manjkal zaradi šolskih in službenih obveznosti. Jasno je bilo, da bomo do zmage prišli zelo težko, saj takega odliva igralcev ne moremo nadomestiti čez noč. Prav zato iskrena hvala Mariboru, Kamniku in Ljubljani, da so nam posodili igralce za ta turnir."

Kljub petim porazom je bil Štromajer z videnim zadovoljen. "Na prvih treh tekmah smo res igrali zelo dobro. Na četrti in peti tekmi pa se je pokazalo, da nam je padla telesna priprava. In če telesno ne zmoreš več, tudi glava popusti," še meni nekdanji kapetan slovenske reprezentance.

Kot pravi, je imel v ekipi veliko igralcev starih 19, 20 let, za katere je jasno, da imajo nihanja v igri, na nasprotni strani pa so bili izkušeni profesionalni igralci. "Bili smo edina amaterska ekipa. Za naše igralce so najpomembnejše izkušnje, da vidijo, kako je, če te pokrije tekmec iz Srbije ali Madžarske, saj je to povsem nekaj drugega kot v domačem prvenstvu."

Na žalost je Triglav prav v sezoni, ki pomeni nekakšen nov začetek vaterpola v državi, ostal brez jedra ekipe, meni Štromajer. "Nimamo mehanizma, da bi obdržali igralce. Če se odločijo za konec kariere, jim ne morem ponuditi ničesar. Lahko poskušam le s pogovori. Če kdo vidi priložnost v tujem klubu, moramo tudi to razumeti. Vpliva na to nimamo," še pravi Štromajer.

Z mislimi je pri tistih, ki nameravajo vztrajati. "Tokrat smo šli v zgodbo o pomoči s strani drugih slovenskih klubov. Sam upam, da bo v prihodnje to dobilo pravo obliko. Jadranska liga in nastopi v Evropi morajo postati tisti, kjer se bo kalila reprezentanca in pri tem je povsem nepomembno, pod katerim imenom nastopa."

A letos ta projekt še ne bo zaživel. Triglav je odpovedal celo sodelovanje v drugi jadranski ligi, saj po spremembah v ekipi nima kadra, s katerim bi lahko nastopal v tem tekmovanju. "Za prihodnost je to edina pot. Sem moramo vključiti reprezentanco. Žal nam letos to ni uspelo, saj se je evropsko prvenstvo zavleklo v september, potem pa v 14 dneh nismo mogli sestaviti ekipe. Vse te stvari je treba reševati prej."

Novoustanovljena liga Adria

Vaterpoliste zdaj čaka nastop v novoustanovljeni ligi Adria, kjer se je peterici slovenskih klubov pridružilo še šest ekip iz Avstrije, Hrvaške, Madžarske ter Bosne in Hercegovine. "Vsekakor gre za zanimivo tekmovanje, saj se interes zanj povečuje."

Reprezentančni projekti za zdaj mirujejo. Prihodnje leto poleti se bo reprezentanca udeležila kvalifikacij za EP 2023, ki bo nato oktobra v Izraelu. "Prav danes sem na strokovni svet poslal načrt dela, glavnina nas čaka pred kvalifikacijami, ko upam, da bomo spet gostili tudi kakšen močan turnir," je v pogovoru za STA še povedal Štromajer.