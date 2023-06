Vaterpolisti začenjajo priprave na kvalifikacije za EP

V Kranju se bo danes zbrala slovenska vaterpolska reprezentanca na pripravah za junijske kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2024 v Izraelu. Vaterpolisti si bodo pot na drugo zaporedno EP skušali priboriti v Kranju, kjer bodo od 23. do 25. junija gostili Romunijo, Švico in Finsko.

Že pred slabimi štirimi meseci je Krištof Štromajer, selektor slovenske vaterpolske reprezentance, objavil seznam 21 igralcev, ki jim je zdaj dodal še Koprčana Gašperja Fičurja.

"Prav je, da tudi on dobi priložnost, da se dokaže, saj gre za igralca, ki veliko obeta. Do začetka kvalifikacij računamo, da bomo imeli okoli 15 treningov. Upam, da nam bo vreme šlo na roke in da bomo lahko čim prej trenirali na letnem bazenu, kjer bodo kvalifikacijske tekme," je pred prvim treningom povedal selektor Krištof Štromajer.

Eden od partnerjev za trening bo mlada ekipa zagrebške Mladosti, s katero se bo Slovenija pomerila 12. junija.

Nekateri so odšli, a novi prihajajo

Od lanske zasedbe, ki je igrala na evropskem prvenstvu v Splitu, ni več veterana Mateja Nastrana, Martina Puša, Marka Blažića in Martina Steleta, zato pa so prvič vabilo za nastop v članski reprezentanci dobili Nikola Rajlić, Tim Kačič, Jurij Seljak, Lukas Z. Gligorovski, vanjo se je spet vrnil izkušeni Aljaž Pevec.

"Veseli me, da je z Jašo Kadivcem, ki je imel pred časom težave s poškodbo, že nekaj časa vse v redu in že komaj čaka, da se priprave začnejo," je še dodal slovenski selektor, ki je skušal pridobiti nove informacije o tekmecih na kranjskem turnirju.

"Švico poznamo iz lanske sezone, drugih novic nimamo, smo pa zato več informacij dobili o Romunih in Fincih. Realno so prvi favoriti Romuni, ki so že na sredini evropskega vaterpola, kamor mi še ne sežemo, zato pa bosta naša priložnost tekmi s Švico in Finsko. Mislim, da so mlajši igralci v letošnji sezoni napredovali, saj je bila liga močnejša od lanske, poleg tega smo imeli tudi več tekem v alpski vaterpolo ligi, nekaj igralcev pa je s Triglavom igralo v evropskih pokalih. Trudimo se, voljo imamo in verjamem, da bomo še drugič zaporedoma igrali na evropskem prvenstvu," je želja Štromajerja

Na evropsko prvenstvo se bodo uvrstili zmagovalci štirih kvalifikacijskih skupin in najboljše tri drugouvrščene reprezentance, nanj pa so že uvrščeni Hrvaška, ki bo branila naslov iz Splita, Madžarska, Španija, Italija, Grčija, Francija, Črna gora, Gruzija in Izrael, ki je organizator.