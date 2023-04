Ugoden žreb za slovenske vaterpoliste

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenija bo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo v vaterpolu, ki bo januarja prihodnje leto v Izraelu, igrala z Romunijo, Švico in Finsko, je določil žreb. Kvalifikacijski turnir bo od 22. do 25. junija v Kranju.

Selektor Slovenije Krištof Štromajer je bil po žrebu zadovoljen, saj se je Slovenija izognila najtežjim nasprotnikom. "Težko bi dobili bolj ugoden žreb. Najbolj pomembno je, da smo se iz prvega bobna ognili Srbiji, medtem ko sta Nemčija, ki ima sicer menjavo generacije, in Romunija približno enake kakovosti. Realno je težko pričakovati, da bi lahko premagali Romune, toda Švica in Finska sta ekipi, ki sta objektivno slabši od nas, kar bo pomembno v boju za eno od prvih treh drugih mest, ki še vodijo v Izrael," je povedal selektor.

Na evropsko prvenstvo se bodo uvrstili zmagovalci skupin in najboljše tri drugouvrščene reprezentance. Nanj so že uvrščene Hrvaška, ki bo branila naslov iz Splita, Madžarska, Španija, Italija, Grčija, Francija, Črna gora, Gruzija in Izrael kot organizator.

Slovenija je danes dobila tudi tekmece na EP do 15 let sredi julija letos v Podgorici - Romunijo, Poljsko in Češko.

