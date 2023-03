Vaterpolistom iz Kranja pokal AWL

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V finalu alpske vaterpolske lige (AWL) so igralci AVK Triglava na ljubljanskem kopališču Kodeljevo po streljanju petmetrovk premagali Ljubljano Slovan z 20:19 (2:2, 2:3, 4:5, 3:1, 9:8).

V letošnji sezoni so se kranjski in ljubljanski vaterpolisti pomerili že trikrat, dvakrat je bila boljša Ljubljana Slovan, v prvi prvenstveni tekmi in v odločilni tekmi za prvo mesto po rednem delu AWL, enkrat, v finalu pokala Slovenije pa AVK Triglav.

Kranjčani so dobili še drugi letošnji finalni obračun, tokrat še v prvi izvedbi AWL, čeprav so sedem minut pred koncem tekme zaostajali za tri gole (8:11). Toda minuto pred koncem rednega dela tekme so izid izenačili, v maratonskem izvajanju petmetrovk pa je Jure Beton ubranil strel Martinu Pušu, za drugo letošnjo kranjsko lovoriko pa je poskrbel Aleksander Paunovič.

Tretje mesto je na zaključnem turnirju osvojila Opatija, ki je bila z 20:11 (5:4, 5:2, 5:3, 5:2) boljša od ekipe Calcit Water Polo.