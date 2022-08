Slovenija po zaslugi Janje Garnbret v Münchnu najuspešnejša tudi ekipno

Najboljša slovenska, evropska, svetovna in olimpijska športna plezalka Janja Garnbret je status kraljice vertikale potrdila na kraju pravega imena, na Königsplatzu oziroma Kraljevemu trgu v bavarski prestolnici. Kot prva je na enem prvenstvu stare celine osvojila tri naslove evropske prvakinje v treh tekmovalnih disciplinah. V Münchnu je postala evropska prvakinja v težavnosti, balvanih in olimpijski disciplini, kombinaciji balvani-težavnost.

Luka Potočar je postal evropski podprvak v težavnosti, Mia Krampl pa je naslov evropske podprvakinje osvojila v kombinaciji balvani-težavnost.

Evropsko prvenstvo v športnem plezanju v Münchnu je bilo letos za slovensko reprezentanco rekordno po številu treh zlatih medalj in drugo najuspešnejše po Parizu 2008, na katerem so Slovenci prav tako domov prinesli pet odličij, takrat dve zlati, srebrno in dve bronasti.

Na zadnji tekmi fizično in psihično utrujena

Vlogo favoritinje je upravičila Janja Garnbret, ki je pobrala vse zlate medalje, po katere je prišla avgusta v München in ki so ji še manjkale v njeni zbirki.

"Zadnja tekma ni bila lahka, saj so štirje dnevi tekmovanja pustili posledice in tudi dva dneva premora nista bila dovolj. Bila sem fizično in psihično utrujena. Zato sem vesela nove zmage in tega, da sem se zmogla zbrati in plezati tako, kot najbolje znam. Da sem postala evropska prvakinja in to kar trikratna, mi res veliko pomeni," je povedala 23-letna Korošica.

Foto: Jan Virt/IFSC

"München zapuščam z odličnimi občutki, zelo dobro sem plezala, pobrala sem tri zlata odličja. V to mesto sem vedno rada prišla in mislim, da je bilo tukaj eno od najboljših prizorišč, kjer sem tekmovala. Občinstvo je bilo odlično in je ves čas tekmovanja dihalo z nami ter nas spodbujalo."

Kramplova bo še več trenirala balvane

S prijetnimi občutki je bavarsko prestolnico zapustila tudi 22-letna Mia Krampl, ki je osvojila naslov evropske podprvakinje v kombinaciji. Na evropskem prvenstvu na Bavarskem je bila namreč premierno predstavljena nova olimpijska disciplina kombinacija balvani-težavnost. Na podlagi posebnega točkovanja se je v finalno tekmo uvrstilo osem najboljših žensk in moških iz posameznih težavnostnih in balvanskih tekem na prvenstvu.

Mia Krampl bo še več treninga namenila balvanom. Foto: Reuters

"To je bila zelo dobra izkušnja. V težavnosti sem upala na stopničke, saj sem bila dobro pripravljena, kar sem pokazala tako v kvalifikacijah kot tudi v polfinalu. V balvanih mi je zmanjkalo le eno mesto, da bi se uvrstila v polfinale. Slednje je pokazatelj, da bom še več trenirala balvane. V zadnjo tekmo sem šla sproščeno, sem zgolj malce potipala, kako bo videti nov način tekmovanja na olimpijskih igrah v Parizu 2024 in se nisem obremenjevala z rezultatom. Mogoče je sproščenost recept za dober rezultat," je dejala Golničanka.

Potočar ni pričakoval take uvrstitve

Zadnji dan tekmovanja je v kombinaciji nastopil tudi 20-letni Jeseničan Luka Potočar, ki je prvenstvo sklenil s petim mestom. Srebrno medaljo je osvojil za nastop v svoji paradni disciplini težavnost, kjer je imel tudi največja pričakovanja.

"Zelo sem vesel, da sem se uvrstil v polfinale v balvanih, v težavnosti sem bil zelo dober in skupen seštevek obeh disciplin me je postavil v finale kombinacije. Priznam, da nisem pričakoval te uvrstitve, zato sem še toliko bolj navdušen. Srečen sem, da sem bil lahko del tega evropskega spektakla, saj je bilo tukaj res izjemno vzdušje in konkurenca," je bil zadovoljen Potočar.

Luka Potočar je v težavnosti postal evropski podprvak. Foto: Petr Chodura

Hren ponosen, a ve, da prostor za izboljšave še obstaja

Trinajstčlanska slovenska reprezentanca v športnem plezanju je zadnji dan tekmovanja dobila še posebno priznanje. Selektor Gorazd Hren je namreč prevzel nagrado najuspešnejše države po številu medalj. Ta nagrada je po besedah selektorja potrditev uspešnih uvrstitev slovenskih tekmovalcev.

"Ponosen sem na člane slovenske reprezentance. To je lepo priznanje za njih, zame in celotno Slovenijo. V Münchnu smo vsak dan tekmovanja stopnjevali z uspehi. Upal sem na kakšen nastop več v finalu v posamezni disciplini. Uvrstitev dveh deklet in enega fanta v finale kombinacije je to, kar sem si želel in ni bilo pred tem nekaj samoumevnega. Uvrstitev in še dve medalji so krasna popotnica za vnaprej. Na prvenstvu smo testirali nov način tekmovanja in vem, da imamo še kaj prostora za izboljšave. Ponosen sem na ekipo in njihove dosežke," je sklenil selektor.

Foto: Jan Virt/IFSC

Kombinacija balvani-težavnost bo olimpijsko premiero v tem formatu tekmovanja doživela čez dve leti na poletnih olimpijskih igrah v Parizu. Janja Garnbret je prvo olimpijsko kolajno v športnem plezanju, še v trojni kombinaciji hitrost-balvani-težavnost, osvojila avgusta lani v Tokiu.

Po olimpijske vozovnice čez eno leto

Olimpijske vstopnice v športnem plezanju za Pariz bodo najprej delili čez eno leto, avgusta 2023 na svetovnem prvenstvu v Bernu v Švici. Upoštevajoč dosežke iz Münchna se ni bati, da Slovenci ne bi zapolnili vseh štirih olimpijskih kvot, dveh v ženski in dveh v moški konkurenci.

Navijači bodo lahko slovenske plezalce podprli že čez deset dni na tekmi svetovnega pokala, ki bo letos na novi steni Plezalnega centra Koper - Plus climbing 2. in 3. septembra.

Ob uspehih Janje Garnbret, Mie Krampl in Luke Potočarja velja izpostaviti še sedmo, 12., 15., 21. in 22. mesto Domna Škofica, Vite Lukan, Sare Čopar, Milana Preskarja in Lučke Rakovec v težavnosti.

V balvanih je Jernej Kruder v finalu osvojil šesto mesto, Anže Peharc je bil 12., Luka Potočar 14., Vita Lukan je bila deseta, Katja Debevec 12., Mia Krampl je na 21. mestu za le mesto zgrešila polfinale. Vita Lukan je finale najboljše osmerice v kombinaciji zgrešila zgolj za mesto kot deveta.