Še ena posebna nagrada za slovensko plezanje, ni medalja, je pa ...

Priznanje je v imenu reprezentance prevzel njihov selektor Gorazd Hren, ki je ponosen na člane slovenske reprezentance.

Janja Garnbret je na EP zmagala v vseh treh disciplinah. Foto: Dimitris Tosidis/IFSC

"To je lepo priznanje zanje, zame in celotno Slovenijo. V Münchnu smo vsak dan tekmovanja stopnjevali z uspehi. Upal sem na kakšen nastop več v finalu v posamezni disciplini. Uvrstitev dveh deklet in enega fanta v finale kombinacije je to, kar sem si želel, in ni bilo pred tem nekaj samoumevnega. Uvrstitev in še dve medalji so krasna popotnica za vnaprej. Na prvenstvu smo testirali nov način tekmovanja in vem, da imamo še kaj prostora za izboljšave. Ponosen sem na ekipo in njihove dosežke," je zadovoljen Hren.

Plezalna karavana zdaj prihaja v Slovenijo, kjer bo čez dva tedna, 2. in 3. septembra, na novi steni Plezalnega centra Koper – Plus climbing tekma svetovnega pokala v težavnosti.

Slovenske medalje na EP v športnem plezanju 2022:



Janja Garnbret: evropska prvakinja v balvanskem, težavnostnem plezanju in olimpijski kombinaciji balvani-težavnost

Mia Krampl: evropska podprvakinja v kombinaciji balvani-težavnost

Luka Potočar: evropski podprvak v težavnostnem plezanju