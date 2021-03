Pleše na uvodu v sezono 19., Kovačič pa 22.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

David Pleše je prvo tekmo v novi sezoni ocenil za uspešno: "Na plavanju sem zaostal za najboljšimi, kar se je poznalo kasneje na kolesu. Razdalja pol ironmana je prekratka, da bi lahko na kolesu in v teku pridobil toliko, da bi bil kasneje v igri za najvišja mesta. Sem pa zelo zadovoljen s svojo trenutno pripravljenostjo in se veselim dela in nastopov tudi v prihodnje."

"Dirka se je odvijala, kot sem pričakoval. Bila je hitra, vroča in brutalna," pa je po tekmi povedal Jaroslav Kovačič, ki je dobro plaval, zadovoljivo kolesaril, čeprav je izgubil nekaj minut in pri 35 stopinjah Celzija enakomerno tekel. "Danes je bilo dovolj za 22. mesto in moj nov rekord proge, saj sem dosedanjega izboljšal za pet minut," je zaključil Kovačič z mislijo že na prihajajoče tekme, na še enkrat daljših razdaljah, torej v ironmanu.