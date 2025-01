Petkratni olimpionik v požaru ostal brez olimpijskih medalj v plavanju

Zdaj petdesetletni Garry Hall, ki je zastopal Združene države na olimpijskih igrah 1996, 2000 in 2004 ter osvojil deset olimpijskih medalj, je za ameriške medije razkril, kako se je reševal pred ognjenimi zublji in opustošenjem, a ostal brez dragocenosti.

Zagrabil je psa in bežal

Pred požarom se je na hitro umaknil iz svoje hiše v Pacific Palisadesu. S seboj je vzel samo svojega psa, inzulin, ki ga uporablja za zdravljenje sladkorne bolezni, fotografijo svojega dedka in verski artefakt. Ni se mogel vrniti v hišo po svojih pet zlatih, tri srebrne in dve bronasti medalji, ki jih je osvojil na treh olimpijskih igrah.

"Na prvi vožnji me je zasipala žerjavica," je dejal Hall. "Takoj sem zgrabil svojega psa in nekaj pasje hrane, in to je bilo to," je povedal za Los Angeles Times.

Hall, ki je našel zatočišče pri družini v San Diegu, je za Times povedal, da se pripravlja na "popolno prenovo" svojega življenja.

Vse več donacij

Medtem so iz lige NFL, najvišje ravni ameriškega nogometa, v petek sporočili, da bodo liga in štiri njene ekipe, iz Los Angelesa Rams in Chargers ter njuna tekmeca v končnici Minnesota Vikings in Houston Texans, donirale pet milijonov dolarjev (4,8 milijona evrov) za podporo skupnostim v Los Angelesu, ki so jih prizadeli požari.

Tekma končnice lige NFL med Rams in Vikings je bila na ponedeljek zvečer prestavljena v sosednjo Arizono.

Košarkarji Los Angeles Lakers so bili prisiljeni preložiti za četrtek načrtovano domačo tekmo proti Charlottu zaradi požarov, v katerih je umrlo najmanj 11 ljudi in je bilo uničenih več kot 10.000 domov in drugih zgradb.

Prestavljeni sta bili tudi sobotni tekmi Los Angeles Clippers proti Charlottu ter Lakers proti San Antonio Spurs

Liga NBA je skupaj z Združenjem igralcev lige donirala milijon dolarjev (975.000 evrov) za takojšnjo pomoč ameriškemu Rdečemu križu, razdelilnicam hrane in toplih obrokov ter drugim organizacijam za podporo tistim, ki jih je prizadela ta katastrofa.

V severnoameriški hokejski ligi NHL so preložili domačo tekmo Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja proti Calgary Flames, ki je bila prvotno predvidena za sredo.

