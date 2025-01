Gasilci so o težavah pri dostopu do vode za gašenje poročali že kmalu po izbruhu požarov. Kalifornijski guverner želi zdaj z neodvisno preiskavo ugotoviti, kaj je bil razlog za to, in se je z javnim pismom, ki ga povzemajo tuje tiskovne agencije, obrnil na za vode pristojne mestne oblasti.

V hidrantih naj med drugim ne bi bilo zadostnega vodnega pritiska, pojavljajo pa se tudi poročila, da naj pri gašenju ne bi bile na voljo vodne zaloge iz akumulacijskega jezera Santa Ynez.

"Izguba vodne oskrbe iz požarnih hidrantov je verjetno okrnila prizadevanja za zaščito nekaterih domov in koridorjev za evakuacijo," je Newsom zapisal v pismu. Po njegovih besedah je potrebna obsežna preiskava, da bi zagotovili, da se kaj takšnega ne bo ponovilo, in bi bili v prihodnje na voljo vsi razpoložljivi viri.

Javnost je razburilo tudi več napačnih ukazov za evakuacijo. Na mobilnih telefonih so se tako opozorila glede umika med drugim pojavila v četrtek popoldne, nato pa še v petek zjutraj, a so oblasti po kakšnih 20 minutah poslale popravek, češ da se ukaz nanaša na drugo območje. Pristojne službe so se v petek za zmedo opravičile.

Pomanjkanje gasilcev

Obenem pa gasilci tarnajo nad pomanjkanjem kadra, pri čemer je njihova vodja v mestu Kristin Crowley s prstom pokazala na mestne oblasti, ki so lani v proračunu sredstva za gasilce znižale za 17 milijonov dolarjev.

To se zdaj po besedah Crowley kaže na zmogljivostih pri boju proti požarom. "Trenutnega stanja ne moremo več vzdrževati. Nimamo dovolj gasilcev," je v petek dejala za CNN, ki ga povzema nemška tiskovna agencija dpa. Kot je dodala, je pristojne ves čas opozarjala, da so gasilne službe kadrovsko in finančno podhranjene.

V petih požarih, ki so pred dnevi izbruhnili na več lokacijah, je doslej pogorelo okrog 15 tisoč hektarjev površin, uničenih je bilo okrog 10 tisoč stavb. Za več kot 150 tisoč ljudi je v veljavi ukaz o evakuaciji. Oblasti so v petek potrdile dodatno smrtno žrtev, ki jih je zdaj že 11.

Veter se počasi umirja

Na četrti dan boja s požari je v petek malo olajšanja gasilcem prinesla umiritev močnega vetra. Počasi naj bi tako pridobivali nadzor nad ognjenimi zublji v največjih žariščih pri okrožjih Pacific Palisades in Malibu.

Na območju je v petek zvečer za obdobje od sončnega zahoda do vzhoda začela veljati tudi prepoved gibanja, s katero želijo oblasti zlasti zaščiti domove pred plenjenjem.