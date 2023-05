Peter Kauzer letos tudi v novi disciplini

Na savskih brzicah je potekala še izbirna tekma za sestavo članske ekipe v kajakaškem krosu za prihajajoče tekme svetovnega pokala. Mesto v reprezentanci so si zagotovili Tine Kancler, Vid Marušič Kuder, Peter Kauzer Žiga Lin Hočevar, Eva Terčelj, Ajda Novak, Eva Alina Hočevar in Naja Pinterič.

Tekmovalke in tekmovalci so najprej nastopili v dveh vožnjah na čas, na podlagi katerih so nato izbrali najboljših osem, ki so napredovali v skupinske boje.

V skupinskem delu izbirnih tekem so tekmovalke in tekmovalci startali večkrat, v različnih kombinacijah skupin z različnimi tekmeci, pri tem pa zbirali točke, na podlagi katerih je bila narejena končna razpredelnica najboljših na izbirni tekmi.

Mesto v reprezentanci kajakaškega krosa sta med kajakašicami že imeli zagotovljeno Ajda Novak, ki je bila lani bronasta na evropskem prvenstvu na Slovaškem, ter Eva Terčelj, ki je lani prišla med najboljše tri tekmovalke v skupnem seštevku svetovnega pokala v kajakaškem krosu. Obe sta bili na vrhu tudi po izbirni tekmi - Terčelj je zbrala 54 točk, Novak pa 50. Pravico nastopa na tekmah svetovnega pokala v kajakaškem krosu si je priborila tudi Eva Alina Hočevar, priložnost nastopa pa bo morda dobila tudi mladinka Naja Pinterič.

Eva Terčelj je imela mesto že zagotovljeno. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

V moški konkurenci je na izbirni tekmi največ točk zbral Tine Kancler, ki jih je imel ob koncu dneva 55, z 48 točkami pa si je mesto v ekipi priboril tudi Vid Kuder Marušič. Peter Kauzer, ki je na tekmi kajakaškega krosa nastopil prvič v karieri, šele drugič pa veslal s plastičnim čolnom, ki jih uporabljajo za tekme kajakaškega krosa, je bil tretji s 35 točkami. Poleg omenjene trojice bo imel pravico nastopa na tekmah svetovnega pokala v kajakaškem krosu tudi mladinec Žiga Lin Hočevar, ki se je letos med kajakaši uvrstil v člansko reprezentanco.