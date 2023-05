Ruski in beloruski kajakaši se lahko vrnejo na tekme

Ustanovljena bo neodvisna komisija, ki bo obravnavala vse prošnje ruskih in beloruskih športnikov, ki bodo želeli tekmovati kot nevtralni tekmovalci. Časovni okvir za njihovo vključitev bo določen, ko bo komisija določila predpise in pravila za preučitev upravičenosti športnikov za nastop na tekmovanjih.

ICF se je odzvala tudi na pomisleke ključnih zainteresiranih strani in organizacijskih odborov ter je sprejela dodatne ukrepe za varno organizacijo tekmovanj in varnost športnikov. Odbor pa je ohranil prepoved za vse ruske in beloruske funkcionarje. Ti uradniki še vedno ne bodo smeli opravljati nobene uradne funkcije ali sodelovati na dogodkih pod okriljem zveze.

"Odločitev ICF kaže na zavezanost k spoštovanju športnih načel in hkrati obsoja dejanja ruske in beloruske vlade v Ukrajini. ICF si bo še naprej prizadevala podpirati kajakaško družino v Ukrajini in zagotavljati spoštovanje avtonomije športa," so še zapisali pri zvezi.