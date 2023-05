Oven, Cof in Šteblaj najboljši v Sloveniji

Na Savi Dolinki je danes potekalo državno prvenstvo v klasičnem spustu na divjih vodah. S progo med Piškovco in Šobcem so najhitreje opravili Simon Oven med kajakaši, Blaž Cof med kanuisti in Ana Šteblaj v konkurenci kajakašic. Državno prvenstvo je bilo tudi zadnja izbirna tekma za sestavo spustaških reprezentanc.

V najštevilčnejši konkurenci kajakašev se je zmage in naslova državnega prvaka v klasičnem spustu na divjih vodah veselil Simon Oven, leta 2018 svetovni prvak v tej divjevodaški disciplini. Za progo je potreboval deset minut, 48 sekund in 53 stotink, kar je bilo dobrih devet sekund in pol manj od drugouvrščenega Nejca Žnidarčiča, sicer specialista za krajše sprinterske divjevodaške preizkušnje. Na tretje mesto je priveslal Anže Urankar, še eden odličen slovenski spustaš, ki prav tako večje uspehe dosega v sprintu.

... Blaž Cof med kanuisti ... Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Med kanuisti je zanesljivo zmagal Blaž Cof, še eden izmed slovenskih spustašev, ki se lahko pohvali z naslovom svetovnega prvaka. Doma prave konkurence nima, saj je v cilj prišel s prednostjo dobrih 41 sekund. Na drugo mesto se je uvrstil Nejc Gradišek, tretji pa je bil Aljaž Marko Golob.

Med kajakašicami je bila najhitrejša Ana Šteblaj, ki je v cilj priveslala z nekaj manj kot 26 sekundami prednosti pred Ulo Skok, Naja Pinterič pa je na tretjem mestu zaostala za 50 sekund.

... Ana Šteblaj pa med kajakašicami. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Državno prvenstvo je služilo tudi kot zadnja izbirna tekma za sestavo reprezentance v spustu na divjih vodah. Nastop na prihajajočem evropskem prvenstvu v Skopju, ki bo med 16. in 20. majem, so si zagotovili kajakaši Žnidarčič, Oven, Urankar in Tjaš Til Kupsch, kanuisti Cof, Gradišek in Martin Gale ter kajakašice Šteblaj, Nika Ozimc in Sara Globokar.