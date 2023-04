Kauzer dobil družbo dveh mladeničev

Po dveh tekmovalnih koncih tedna so znana imena tistih slalomistov na divjih vodah, ki bodo Slovenijo zastopali na največjih mednarodnih tekmovanjih v sezoni 2023 v konkurenci članov, mlajših članov in mladincev. Največ sprememb bo v kajakaški vrsti, kjer sta se izkušenemu Petru Kauzerju pridružila mlada 20-letni Lan Tominc in 15-letni Žiga Lin Hočevar.

Starostno najbolj raznolika bo trojica kajakašev, 39-letni Kauzer, najboljši Slovenec na vseh štirih izbirnih tekmah, kljub temu da je imel mesto v reprezentanci že zagotovljeno, bo imel letos družbo dveh mladeničev.

Z odličnimi nastopi tako na Savi kot Visli si je mesto v članski reprezentanci namreč zagotovil Celjan Tominc, ki je leta 2018 v Buenos Airesu osvojil naslov prvaka mladinskih olimpijskih iger. Mladi kajakaš bo tekmoval tudi v konkurenci do 23 let.

Žiga Lin Hočevar pa je lani pri 15 letih šele prvič lahko tekmoval na večjih mednarodnih tekmovanjih, letos pa se je kot tretji kajakaš izbirnih tekem uvrstil v člansko reprezentanco.

Komaj 15-letni Žiga Lin Hočevar se je kot tretji kajakaš izbirnih tekem uvrstil v člansko reprezentanco. Foto: Vid Ponikvar

Brez sprememb pri kajakašicah in kanuistkah

V ekipi kajakašic ne bo sprememb, saj bodo slovenske barve zastopale Eva Terčelj, Eva Alina Hočevar in Ajda Novak, enaka bo tudi zasedba kanuistk z Evo Alino Hočevar, Aljo Kozorog in Leo Novak.

V ekipi kanuistov se je Benjaminu Savšku in Luki Božiču, ki sta imela na podlagi uspehov v lanski sezoni mesto v ekipi že zagotovljeno, pridružil Primorec Nejc Polenčič.

Nejc Polenčič si je priboril člansko mesto v ekipi kanuistov. Foto: Urban Meglič/Sportida

Seznam je zaenkrat še neuraden, saj ga mora v prihodnjih dneh potrditi predsedstvo Kajakaške zveze Slovenije.

Ker je za izbirne tekme štela prva nedeljska vožnja, so bili finalni nastopi v Krakovu tokrat v drugem planu, zato nekaj tekmovalcev v finalu, kljub temu da so se vanj uvrstili, ni nastopilo.

Novakova slavila med kanuistkami, Božič med kanuisti

Na nedeljski tekmi v Krakovu sta za dvojno slovensko zmago med kanuistkami poskrbeli Novakova in Hočevar. Prva je imela v cilju dve sekundi in pol prednosti, na tretje mesto pa je priveslala Avstrijka Viktoria Wolffhardt, katere oče je Slovenec in nekdanji reprezentant Jugoslavije. Kozorog je bila v finalu šesta, Naja Pinterič pa osma.

V konkurenci kanuistov se je zmage veselil Božič, ki je bil v polfinalu drugi, tik za Savškom. Olimpijski prvak je bil v finalu eden izmed tistih, ki se je nastopu odpovedal. Skoraj tri sekunde je na drugem mestu za Božičem zaostal Čeh Martin Kratochvil, tretji pa je bil Britanec Peter Linksted.

V konkurenci kanuistov se je zmage veselil Božič, Savšek se je nastopu odpovedal. Foto: Vid Ponikvar

Med kajakašicami je tik pod zmagovalnim odrom tekmo zaključila Hočevar, Terčelj, ki je bila v polfinalu najhitrejša, pa je finalni nastop sklenila na devetem mestu. Zmagala je Poljakinja Klaudia Zwolinska pred Ukrajinko Viktorijo Us in Nizozemko Martino Wegman.

V konkurenci kajakašev so si finale priborili Kauzer, Tominc in Martin Srabotnik, a jih v finalu ni bilo. Zmagal je Šved Isak Ohrstrom pred Avstrijcem Felixom Oschmautzem in Poljakom Dariuszem Popielo.

Konec junija evropske igre

Člansko reprezentanco v prvem delu sezone čakajo svetovni pokali v Augsburgu, Pragi in Ljubljani (15.-18. junij), med 29. junijem in 2. julijem pa še evropske igre v Krakovu. V drugem delu sezone sledijo svetovni pokal v La Seu d'Urgellu, svetovno prvenstvo in olimpijske kvalifikacije v Londonu ter svetovni pokal v Parizu. Mladince in mlajše člane čaka evropsko prvenstvo v Bratislavi ter svetovno prvenstvo v Krakovu.