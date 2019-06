Stevens v ekipi večkratne olimpijske prvakinje

Liga je v prvi sezoni sestavljena iz štirih evropskih in štirih ameriških ekip. Vsaka je na tekmi lahko zastopana s po 12 plavalci in plavalkami. Veliki finale lige bo decembra v Las Vegasu, pred tem pa bodo tudi tekme v Budimpešti, Londonu in drugih večjih mestih v Evropi in ZDA.

Ne čas, ampak doseženo mesto

"Gre za podobne mitinge, kot jih poznamo z univerzitetnih tekmovanj v ZDA. V ospredju ni čas, ampak doseženo mesto, za katerega ekipa dobi določeno število točk. Na koncu o zmagi odloča prav zbrano število točk. Tekmovanje je zelo zanimivo in upajmo, da bo projekt uspel," je o tekmovanju povedal Stevens.

Ta bo imel v svoji ekipi ob sebi kar nekaj zelo prepoznavnih imen svetovnega plavanja. Ob Hosszujevi je v ekipi denimo Rus Vladimir Morozov, srebrni nizozemski olimpijec Pieter Timmers, Jamajčanka Alia Atkinson, Nizozemka Ranomi Kromowidjojo in dobra znanka slovenskih ljubiteljev plavanja Madžarka Zsuzsanna Jakabos.

Ekipa bo imela bazo v Budimpešti. Foto: Getty Images

Baza v Budimpešti

V sami pripravi na tekmovanja bo Stevens še naprej sam iskal najprimernejše sparing partnerje za vadbo. "Ekipa ima bazo v Budimpešti in seveda nam je vsem ponujeno, da gremo trenirat tja. A sam še vedno sodelujem z ekipo v ZDA in slovensko reprezentanco, pa tudi z nemško ekipo, ki se je skušala uvrstiti v ISL, a je to zdaj prestavljeno na prihodnje leto. Z Nemci sem predvsem zaradi skupnega treninga s Fabian Schwingenschlöglom in Maxom Ziemannom, saj sta primerna partnerja za vadbo," še razlaga Stevens.

Ta dodaja, da so vse to jesenski projekti in da je trenutno sam povsem osredotočen na julijsko SP Koreji. Kot pravi, je s pripravami zadovoljen, več pa bo pokazal že miting konec tedna v Rimu. "Tudi z nastopi na DP v Kranju sem bil zelo zadovoljen, saj sem še vedno v polnem treningu. Konkurenca je bila s srbskimi reprezentanti in Ziemannom, ki je prišel z mano, zelo ustrezna."

"Prvič v karieri se mi je zgodilo, da sem za sam podpis pogodbe projekt denar. Dobro finančno podprte so tudi tekme, seveda pa je potem finančni izplen odvisen tudi od tega, ali ekipa zmaga in koliko točk ji kdo priplava." Foto: Anže Malovrh / STA

Prvič v karieri za podpis pogodbe prejel denar

A veliko mu pomeni tudi podpis pogodbe z madžarsko profesionalno ekipo. "Prvič v karieri se mi je zgodilo, da sem za sam podpis pogodbe projekt denar. Dobro finančno podprte so tudi tekme, seveda pa je potem finančni izplen odvisen tudi od tega, ali ekipa zmaga in koliko točk ji kdo priplava," še razlaga Stevens.

Profesionalno ligo ISL je finančno podprl ukrajinski poslovnež Konstantin Grigorišin. Projekt je v prvem letu vreden kar 20 milijonov dolarjev, pri plavalcih pa je naletel na izredno pozitiven odmev. Mednarodna plavalna zveza (Fina) se je lani celo ustrašila za svojo vlogo in plavalcem grozila z izključitvami s tekem, če bodo nastopali v omenjeni ligi, na koncu pa je pod pritiski popustila. Odgovor je bila ustanovitev lastnega konkurenčnega tekmovanja s strani Fine, a vsaj v prvi sezoni ima prednost ISL.

